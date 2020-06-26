У США рекордний приріст нових випадків коронавірусу



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Влада Техасу, Флориди, Аризони та Нью-Мексико відтермінувала на невизначений строк послаблення карантинних обмежень через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірус

25 червня було зареєстровано 39 327 нових випадків коронавірусу, що є рекордним добовим приростом за увесь час епідемії

У США минулої доби, 25 червня, зареєстрували 39 327 нових випадків коронавірусу, що є рекордним добовим приростом за увесь час епідемії. Про це повідомляє Washington Post.

Зазначається, що сумарні дані, оприлюднені органами охорони здоров’я різних штатів, побили рекорд середи, коли зареєстрували 38 115 нових хворих.

«Особливо прискорилося поширення вірусу в Техасі. Там за добу показники побили одразу два рекорди: майже 6 тисяч нових хворих та найбільша з початку епідемії кількість госпіталізованих. Губернатор штату Грег Ебботт назвав швидкість зростання кількості нових заражень «вибуховою», зазначаючи, що це стосується і великих, і малих міст», - йдеться у повідомленні.

Влада Техасу, Флориди, Аризони та Нью-Мексико відтермінувала на невизначений строк послаблення карантинних обмежень через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірус.

Водночас губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо повідомив, що у штаті, який на початку був епіцентром епідемії у США, показник нових госпіталізацій вперше з 18 березня опустився до менше тисячі за добу.

Загалом з початку епідемії у США зареєстрували вже 2,4 млн підтверджених хворих на коронавірус та 124 тисячі смертей. Населення країни – близько 308 мільйонів осіб.

Голова Центру контролю та попередження захворювань Роберт Редкліф вчора, 25 червня, заявив, що реальна кількість хворих може бути у 10 разів вищою, ніж офіційні цифри, підтверджені лабораторними тестами.

До відома, у світі станом на ранок 26 червня зареєстровано 9 728 862 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer. Антилідерами залишаються США - 2 504 676, Бразилія - 1 233 147, і Росія - 620 794 випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.