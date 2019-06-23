У США в барі сталася стрілянина, один загиблий і десять поранених



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Наразі в поліції не можуть назвати причини і мотиви стрілянини

У США у місті Саут-Бенд штату Індіана в барі сталася стрілянина, що призвело до смерті щонайменше ожднієї людини, ще 10 отримали поранення. Про це повідомляється на WSBT.

Зазначається, що стрілянина сталася в одному з місцевих барів близько 02:00 за місцевим часом. Поліція, що прибула на місце, виявила одного загиблого від вогнепальних поранень. Також до лікарні було доставлено 10 поранених.

Правоохоронці заблокували периметр навколо місця стрілянини. Наразі в поліції не можуть назвати причини і мотиви стрілянини.

Раніше повідомлялося, що в Торонто відбулася стрілянина під час 2-мільйонного параду, є потерпілі. В результаті перестрілки дві людини отримали поранення і багато учасників параду розбіглися у пошуках безпечного укриття, поліція Торонто заявила, що два учасника стрільби були затримані, також було вилучено дві одиниці вогнепальної зброї.

Нагадаємо, в американському штаті Пенсільванія 17 червня під час випускного вечора сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік і постраждали неповнолітні. Інцидент стався під час випускного вечора в місті Філадельфія, на якому були присутні близько 60 осіб. В результаті стрілянини одна людина загинула та 7 отримали вогнепальні поранення.