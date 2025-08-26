У США вбито 23-річну українку, яка втекла від війни

Ірина Заруцька «сподівалася на новий початок» у США, кажуть її близькі

У США вбили українку, яка втекла до Америки в пошуках кращого життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

23-річна Ірина Заруцька була знайдена мертвою о 21:55 в п'ятницю, 22 серпня, на станції легкої залізниці South End в Шарлотті, штат Північна Кароліна. Жінка нещодавно переїхала до США з України, намагаючись втекти від війни з Росією.

34-річний підозрюваний, Декарлос Браун, був заарештований незабаром після прибуття поліції на місце події. Його звинуватили у вбивстві першого ступеня і доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю.

Заруцька «сподівалася на новий початок», кажуть її близькі.

