Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У США вбито 23-річну українку, яка втекла від війни
Підозрюваного у вбивстві українки Декарлоса Брауна затримали одразу після прибуття поліції
Ірина Заруцька «сподівалася на новий початок» у США, кажуть її близькі

У США вбили українку, яка втекла до Америки в пошуках кращого життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

23-річна Ірина Заруцька була знайдена мертвою о 21:55 в п'ятницю, 22 серпня, на станції легкої залізниці South End в Шарлотті, штат Північна Кароліна. Жінка нещодавно переїхала до США з України, намагаючись втекти від війни з Росією.

34-річний підозрюваний, Декарлос Браун, був заарештований незабаром після прибуття поліції на місце події. Його звинуватили у вбивстві першого ступеня і доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю.

Заруцька «сподівалася на новий початок», кажуть її близькі.

До слова, 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яку шукали в Італії з 4 липня, знайдено було 8 липня приблизно за кілометр від туристичного села Каровіньо повішеною на оливковому дереві. Зазначається, що замість мотузки дівчина використовувала простирадло.

Як повідомлялося, дівчина разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Останній раз дівчину бачили напередодні у п'ятницю. Камери спостереження зафіксували, як Марія йшла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето. На ночівлю вона не повернулася.

