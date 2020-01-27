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    У світі

    У США водій посадив порус із собою скелет, щоб скористатися смугою для водіїв із пасажирами (фото)

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    <span>Чоловік надів на макет кепку й обмотав його марлею</span><br /><br /> - У США водій посадив порус із собою скелет, щоб скористатися смугою для водіїв із пасажирами (фото)
    Чоловік надів на макет кепку й обмотав його марлею

    Фото: Dept. Public Safety / Twitter

    Поліція оштрафувала 62-річного чоловіка

    У США оштрафували чоловіка, який віз на передньому пасажирському сидінні одягнений макет людського скелета. Про це повідомило управління громадської безпеки Аризони у Twitter.

    62-річний чоловік загорнув макет у марлю, а на голову йому надів кепку, щоб скористатися можливістю їхати спеціальною HOV-смугою для водіїв із пасажирами.

    Спікер місцевого управління поліції Рауль Гарсіа повідомив Associated Press, що щорічно співробітники відділення штрафують приблизно 7 тис. водіїв, які намагаються незаконно скористатися HOV-смугою.

    Однак, за його словами, це перший випадок, коли в салоні авто виявили макет скелета – у 2019 році поліцейські оштрафували чоловіка, який проїхав такою смугою з одягненим у толстовку, бейсболку та сонцезахисні окуляри манекеном.

    HOV-смуга – High Occupancy Vehicle Lane – спеціальна смуга, яка відокремлена від інших розміткою чи фізичним бар'єром. Вона призначена для руху автомобілів, у салоні яких їдуть водій та один або більше пасажирів. Такі смуги у США роблять, щоб зменшити затори, збільшивши середнє завантаження автомобілів та скоротивши їх кількість на дорозі.

    США штраф водій поліція чоловік
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