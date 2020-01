У США водій посадив порус із собою скелет, щоб скористатися смугою для водіїв із пасажирами (фото)

Поліція оштрафувала 62-річного чоловіка

У США оштрафували чоловіка, який віз на передньому пасажирському сидінні одягнений макет людського скелета. Про це повідомило управління громадської безпеки Аризони у Twitter.

62-річний чоловік загорнув макет у марлю, а на голову йому надів кепку, щоб скористатися можливістю їхати спеціальною HOV-смугою для водіїв із пасажирами.

Спікер місцевого управління поліції Рауль Гарсіа повідомив Associated Press, що щорічно співробітники відділення штрафують приблизно 7 тис. водіїв, які намагаються незаконно скористатися HOV-смугою.

Однак, за його словами, це перший випадок, коли в салоні авто виявили макет скелета – у 2019 році поліцейські оштрафували чоловіка, який проїхав такою смугою з одягненим у толстовку, бейсболку та сонцезахисні окуляри манекеном.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY