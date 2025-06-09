На запитання про те, як виховати генія, Еррол Маск засміявся і жестами зімітував ляпаси

Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск розповів, як виростити «генія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На запитання про те, як виховати генія, Еррол Маск засміявся і жестами зімітував ляпаси. Пропагандисти Кремля перепитали, чи говорить він серйозно. «Багато ляпасів. І все», – сказав Еррол Маск.

👀 Батько Ілона Маска, який приїхав на болота, щоб взяти участь у "форумі" російського фашиста Дугіна, поділився рецептом "виховання генія"



🙈 "Багато покарань. І це все", - заявив Еррол Маск московським пропагандистам. pic.twitter.com/fmD9flZtE3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2025

Еррол Маск – південноафриканський політик у відставці, інженер-електромеханік, пілот, моряк, консультант і забудовник, який колись був співвласником смарагдової копальні в Замбії біля озера Танганьїка. Він є батьком бізнес-магната та мільярдера Ілона Маска, ресторатора Кімбала Маска та режисерки Тоски Маск.

Нагадаємо, Еррол Маск прибув до Москви. Не так давно Еррол Маск, заявив, що їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом «сильного лідера». За словами Еррола Маска, такої ж думки дотримується і його син Ілон Маск.

До слова, Еррол заявив, що його син Ілон Маск має «посттравматичний стресовий розлад Білого дому» і вважає, що зробив помилку, допомігши президенту США Дональду Трампу переобратися. Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом» і припустив, що Ілон Маск не впорався із жорстокою політичною ситуацією.