Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Багато ляпасів». Батько Маска розповів, як зробив із сина «генія»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Багато ляпасів». Батько Маска розповів, як зробив із сина «генія»
Еррол Маск прибув до Москви
фото з відкритих джерел

На запитання про те, як виховати генія, Еррол Маск засміявся і жестами зімітував ляпаси

Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск розповів, як виростити «генія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На запитання про те, як виховати генія, Еррол Маск засміявся і жестами зімітував ляпаси. Пропагандисти Кремля перепитали, чи говорить він серйозно. «Багато ляпасів. І все», – сказав Еррол Маск.

Еррол Маск – південноафриканський політик у відставці, інженер-електромеханік, пілот, моряк, консультант і забудовник, який колись був співвласником смарагдової копальні в Замбії біля озера Танганьїка. Він є батьком бізнес-магната та мільярдера Ілона Маска, ресторатора Кімбала Маска та режисерки Тоски Маск.

Нагадаємо, Еррол Маск прибув до Москви. Не так давно Еррол Маск, заявив, що їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом «сильного лідера». За словами Еррола Маска, такої ж думки дотримується і його син Ілон Маск.

До слова, Еррол заявив, що його син Ілон Маск має «посттравматичний стресовий розлад Білого дому» і вважає, що зробив помилку, допомігши президенту США Дональду Трампу переобратися. Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом» і припустив, що Ілон Маск не впорався із жорстокою політичною ситуацією.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп також продемонстрував присутнім відео, які буцімто доводять утиски білих громадян Південно-Африканської Республіки
«Як із Зеленським». В Овальному кабінеті Трамп висунув низку звинувачень президенту ПАР
22 травня, 14:11
Головні новини ночі проти 29 травня
Атака БпЛА на Московський регіон, суд США заблокував тарифи Трампа: головне за ніч
29 травня, 05:22
Маск йде з Білого дому
«Швидка і тиха» відставка Маска: ЗМІ пояснили, що відбулось у Білому домі
29 травня, 11:21
Ілон Маск, який раніше очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), розкритикував законопроєкт президента США Дональда Трампа про податки й витрати
«У нас були чудові стосунки». Трамп заявив, що «дуже розчарований» Маском
5 червня, 21:44
Звинувачення Ілона Маска та Дональда Трампа розхитують політичну ситуацію в США
Імпічмент та справа Епштейна: як сварка Маска і Трампа дестабілізує США
6 червня, 16:36
Джерело в адміністрації президента каже, що є сподівання на примирення, але стосунки Трампа та Маска вже ніколи не будуть такими, як раніше
Трамп назвав Маска «затятим наркоманом» – WP
Вчора, 02:13
Майбутнє стосунків Трампа та Маска абсолютно невизначене
Стало відомо, яка заява Маска розлютила Трампа найбільше
Сьогодні, 05:17
Трамп та Маск відкрито конфліктують
Трамп запропонував скасувати державні контракти для Ілона Маска
6 червня, 14:35
Еррол Маск у Москві
Батько Ілона Маска приїхав до Москви
Вчора, 15:59

Соціум

«Багато ляпасів». Батько Маска розповів, як зробив із сина «генія»
«Багато ляпасів». Батько Маска розповів, як зробив із сина «генія»
16-річний українець, який зізнався у вбивстві матері та сестри в Бельгії, назвав мотив
16-річний українець, який зізнався у вбивстві матері та сестри в Бельгії, назвав мотив
Батько Маска розхвалив Путіна
Батько Маска розхвалив Путіна
П’ятикратне зростання. Розвідка повідомила, скільки «шахедів» РФ виробляє щомісяця
П’ятикратне зростання. Розвідка повідомила, скільки «шахедів» РФ виробляє щомісяця
Кількість працюючих пенсіонерів у Німеччині сягла рекорду
Кількість працюючих пенсіонерів у Німеччині сягла рекорду
Протести у Лос-Анджелесі: що наразі відомо (фото, відео)
Протести у Лос-Анджелесі: що наразі відомо (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
67K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
45K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
26K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі
21K
Відомий історик спрогнозував, коли можна чекати на перемир’я з Росією

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua