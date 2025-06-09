«Багато ляпасів». Батько Маска розповів, як зробив із сина «генія»
На запитання про те, як виховати генія, Еррол Маск засміявся і жестами зімітував ляпаси
Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск розповів, як виростити «генія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
На запитання про те, як виховати генія, Еррол Маск засміявся і жестами зімітував ляпаси. Пропагандисти Кремля перепитали, чи говорить він серйозно. «Багато ляпасів. І все», – сказав Еррол Маск.
👀 Батько Ілона Маска, який приїхав на болота, щоб взяти участь у "форумі" російського фашиста Дугіна, поділився рецептом "виховання генія"
🙈 "Багато покарань. І це все", - заявив Еррол Маск московським пропагандистам. pic.twitter.com/fmD9flZtE3
Нагадаємо, Еррол Маск прибув до Москви. Не так давно Еррол Маск, заявив, що їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом «сильного лідера». За словами Еррола Маска, такої ж думки дотримується і його син Ілон Маск.
До слова, Еррол заявив, що його син Ілон Маск має «посттравматичний стресовий розлад Білого дому» і вважає, що зробив помилку, допомігши президенту США Дональду Трампу переобратися. Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом» і припустив, що Ілон Маск не впорався із жорстокою політичною ситуацією.
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