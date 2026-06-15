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Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні
Торги заплановані на 21 травня, а очікувана вартість лота становить від $140-175 тис
фото: Wikimedia

На аукціон виставлять оригінальний фрагмент сходів Ейфелевої вежі

Аукціонний дім Artcurial наступного місяця виставить на торги в Парижі унікальний лот – секцію № 1 оригінальних гвинтових сходів Ейфелевої вежі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Цей фрагмент заввишки 2,75 м. та діаметром 1,75 м. колись з'єднував другий і третій поверхи знаменитої споруди. Конструкція, виготовлена зі сталі та скріпленого клепанням листового металу, складається з 14 сходинок, які спираються на хрестоподібну основу. Торги заплановані на 21 травня, а очікувана вартість лота становить від $140-175 тис.

Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні фото 1
фото: Арткуріал

Виставлена на продаж секція служила відвідувачам майже століття, починаючи з відкриття вежі в 1889 році на Всесвітній виставці, присвяченій 100-річчю Французької революції. У 1983 році під час капітального ремонту пам'ятки гвинтові сходи демонтували та замінили сучасними ліфтами. Тоді більшу частину конструкції розібрали на 20 окремих секцій і розпродали. Конкретно цей фрагмент понад 40 років перебував в одній приватній колекції, зберігався в приміщенні та пройшов повну реставрацію перед нинішнім продажем.

Сьогодні оригінальні частини сходів Ейфелевої вежі є рідкісним історичним артефактом. У Франції кілька секцій зберігаються в паризьких музеях Орсе та Містечку наук, а також у Музеї історії заліза на сході країни. Інші фрагменти розкидані по світу: їх можна побачити в садах фонду Йошіі в Японії та поблизу статуї Свободи в Нью-Йорку. Ці лоти традиційно викликають величезний інтерес у колекціонерів – наприклад, у 2016 році секцію № 13 придбав китайський покупець за рекордні $612 тис.

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року головний символ французької столиці засяяв синім та жовтим кольорами на знак солідарності з Україною у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. 

Ейфелева вежа отримала синьо-жовтне забарвлення о 21:05 після традиційного вечірнього мерехтіння і стало частиною пам’ятних заходів, організованих у Парижі. У мерії наголосили, що місто від початку російської агресії підтримує Україну та її народ.

До слова, напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі.

Французькі ЗМІ повідомили, що Влада Парижа встановила на Ейфелевій вежі прапори Палестини та Ізраїлю напередодні важливого політичного кроку – визнання Францією палестинської державності.

Теги: Ейфелева вежа аукціон Франція Париж

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