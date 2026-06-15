Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні

На аукціон виставлять оригінальний фрагмент сходів Ейфелевої вежі

Аукціонний дім Artcurial наступного місяця виставить на торги в Парижі унікальний лот – секцію № 1 оригінальних гвинтових сходів Ейфелевої вежі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Цей фрагмент заввишки 2,75 м. та діаметром 1,75 м. колись з'єднував другий і третій поверхи знаменитої споруди. Конструкція, виготовлена зі сталі та скріпленого клепанням листового металу, складається з 14 сходинок, які спираються на хрестоподібну основу. Торги заплановані на 21 травня, а очікувана вартість лота становить від $140-175 тис.

фото: Арткуріал

Виставлена на продаж секція служила відвідувачам майже століття, починаючи з відкриття вежі в 1889 році на Всесвітній виставці, присвяченій 100-річчю Французької революції. У 1983 році під час капітального ремонту пам'ятки гвинтові сходи демонтували та замінили сучасними ліфтами. Тоді більшу частину конструкції розібрали на 20 окремих секцій і розпродали. Конкретно цей фрагмент понад 40 років перебував в одній приватній колекції, зберігався в приміщенні та пройшов повну реставрацію перед нинішнім продажем.

Сьогодні оригінальні частини сходів Ейфелевої вежі є рідкісним історичним артефактом. У Франції кілька секцій зберігаються в паризьких музеях Орсе та Містечку наук, а також у Музеї історії заліза на сході країни. Інші фрагменти розкидані по світу: їх можна побачити в садах фонду Йошіі в Японії та поблизу статуї Свободи в Нью-Йорку. Ці лоти традиційно викликають величезний інтерес у колекціонерів – наприклад, у 2016 році секцію № 13 придбав китайський покупець за рекордні $612 тис.

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