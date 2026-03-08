Пекін наголошує на важливості переговорів зі США

Китай раніше не оголошував про березневий саміт між лідерами двох найбільших економік світу

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час щорічного засідання парламенту в Пекіні заявив, що підтримка постійного діалогу між Вашингтоном та Пекіном є життєво необхідною для запобігання глобальним кризам. За словами дипломата, відмова від взаємодії загрожує не лише погіршенням двосторонніх відносин, а й небезпечною конфронтацією, яка може завдати шкоди всій світовій спільноті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Заява Ван Ї пролунала на тлі інтенсивної підготовки до майбутнього візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, запланованого на кінець березня – початок квітня 2026 року. Хоча офіційна дата зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном ще остаточно не затверджена, дипломати обох сторін активно опрацьовують порядок денний.

«Відмова від взаємодії між двома країнами призведе лише до непорозумінь та помилкових оцінок, що переросте у конфронтацію та завдасть шкоди світові», – заявив Ван І.

Оскільки президент США зосереджений на війні в Ірані, аналітики стежать за ознаками підготовки його візиту для зустрічі з Сі.

Зазначається, що Китай раніше не оголошував про березневий саміт між лідерами двох найбільших економік світу.

«Порядок денний обміну думками на високому рівні вже на столі. Потрібно, щоб обидві сторони провели ретельну підготовку для створення сприятливого середовища для врегулювання існуючих розбіжностей», – сказав Ван, не надаючи додаткових подробиць.

Аналітики зазначають, що Пекін за останній рік став більш войовничим у своєму регіоні.

Він провів масштабні військові навчання навколо Тайваню, загострив дипломатичну суперечку з Японією через зауваження прем’єрки Санае Такаїчі про те, що напад Китаю на демократично керований острів може спровокувати військову відповідь з боку Токіо, і неодноразово стикався з філіппінськими кораблями у спірних районах Південно-Китайського моря.

Проте Ван намагався представити економіку Китаю як стабілізуючу силу, на противагу військовій агресивності Трампа.

«Жорсткий кулак – це не те саме, що жорсткі аргументи. Світ не може повернутися до «закону джунглів». Вдаватися до сили при кожній нагоді не доводить власної могутності», – сказав глава китайської дипломатії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив із різкою критикою військових дій на Близькому Сході, закликавши Сполучені Штати та Ізраїль до негайного припинення вогню. Під час пресконференції в межах щорічних «двох сесій» у Пекіні головний дипломат КНР попередив, що «полум’я війни» загрожує вийти за межі регіону, а сам конфлікт не приносить користі жодній зі сторін.