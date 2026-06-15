ЮНЕСКО засудила напади на культурні цінності України та готова допомогти у відновленні

В організації наголосили, що атака на об'єкт Всесвітньої спадщини є грубим порушенням міжнародного права

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) виступила з офіційною заявою, у якій рішуче засудила нічний російський удар по Києво-Печерській лаврі. Про це йдеться в офіційному релізі організації, інформує «Главком».

В організації підкреслили, що Лавра є однією з найважливіших духовних та культурних пам’яток України, а будь-які удари по подібних об'єктах є прямим порушенням міжнародного права.

«ЮНЕСКО засуджує напади на культурні цінності, навчальні заклади, студентів, працівників освіти та працівників медіа, що охороняються міжнародним правом. Пошкодження таких закладів позбавляє громади доступу до культури, освіти та спільних просторів, які є важливими для відновлення та соціальної згуртованості», – наголошується у заяві.

В організації зафіксували, що атака 15 червня завдала значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер’єру Успенського собору (зокрема його вівтарній частині). Крім того, постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кущника, з якої вибухом збило купол із хрестом.

Міжнародні інституції висловили готовність негайно долучитися до ліквідації наслідків воєнного злочину РФ.

«ЮНЕСКО готова підтримати відповідні органи влади в оцінці шкоди, завданої культурним та освітнім закладам, та визначенні невідкладних заходів у рамках свого мандату», – зазначено в релізі.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад два десятки отримали поранення. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста.

За словами глави держави, вже підтверджено, що для атаки на історичний центр Києва окупанти використали два безпілотники. Президент також зазначив, що рятувальники вже ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври та Мистецького арсеналу.

До слова, російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях».