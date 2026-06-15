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Тула у Росії опинилася під атакою БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Тула у Росії опинилася під атакою БпЛА
Тула у вогні
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки у Тулі розгорілася пожежа

У ніч на 15 червня безпілотники вдарили по російській Тулі. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Тулі цієї ночі пролунала серія потужних вибухів. Росіяни писали про масовану атаку БпЛА. Внаслідок ударів у місті розгорілася масштабна пожежа.

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Наразі немає інформації про те, куди були влучання, але відомо, що Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії. Ключові підприємства міста працюють у режимі максимального завантаження за держоборонзамовленням для забезпечення армії РФ.

Найбільш значущі з них:

  • АТ «Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А.Г. Шипунова» (КБП) – провідне проєктно-конструкторське бюро. Розробляє та виробляє високоточну зброю, комплекси протиповітряної оборони (знамениті ЗРГК «Панцир-С»), протитанкові ракетні комплекси («Корнет»), а також озброєння для бронетехніки.
  • ПАТ «Імператорський Тульський збройовий завод» (ТЗЗ) – одне з найстаріших збройових підприємств Росії. Виробляє автомати, снайперські гвинтівки та гранатомети.
  • АТ «Туламашзавод» – великий виробник озброєння для сухопутних військ, військово-морського флоту та зенітних комплексів (наприклад, гарматні установки для ППО).
  • АТ «Тульський патронний завод» (ТПЗ) – спеціалізується на випуску патронів різного калібру для стрілецької зброї.
  • НВО «Сплав» ім. О.М. Ганічева – світовий лідер у розробці та виробництві реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як «Град», «Смерч», «Ураган», та важких вогнеметних систем (ТВС).
  • АТ «Тулаточмаш» – випускає тренажери для навчання екіпажів бойової техніки, а також різні типи озброєнь і комплектуючих.
  • АТ «Щегловський вал» – дочірнє підприємство КБП, яке спеціалізується на серійному виробництві бронетехніки та бойових модулів.

Окрім розробки та збирання техніки, багато з цих підприємств направляють своїх фахівців у зону бойових дій для оперативного ремонту та обслуговування озброєння.

Як відомо, у ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії. 

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. 

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування. 

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним. 

Теги: пожежа вибух росія

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