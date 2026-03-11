Головна Світ Політика
Загроза іранського удару: влада Каліфорнії посилила заходи безпеки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Загроза іранського удару: влада Каліфорнії посилила заходи безпеки
Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки
фото: АР

Губернатор наголосив, що наразі владі не відомо про безпосередню небезпеку

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки для відстеження потенційних загроз з боку Ірану. Про це він написав у соцмережі X, передає «Главком».

«Я постійно координую свої дії з представниками служб безпеки та розвідки, зокрема з Управлінням з надзвичайних ситуацій Каліфорнії, щоб відстежувати потенційні загрози для Каліфорнії, зокрема ті, що пов’язані з війною на Близькому Сході», – написав він.

Загроза іранського удару: влада Каліфорнії посилила заходи безпеки фото 1

Водночас губернатор наголосив, що наразі владі не відомо про безпосередню небезпеку. «Хоча наразі нам не відомо про жодні неминучі загрози, ми залишаємося готовими до будь-якої надзвичайної ситуації в нашому штаті», – додав посадовець.

У пресофісі губернатора також повідомили, що Каліфорнія відстежує інформацію про можливі загрози, пов’язані з війною на Близькому Сході. Повідоляється, що губернатор доручив Управлінню з надзвичайних ситуацій Каліфорнії посилити заходи безпеки та координувати роботу з державними, місцевими і федеральними партнерами для цілодобового обміну інформацією.

Загроза іранського удару: влада Каліфорнії посилила заходи безпеки фото 2

У повідомленні наголосили: «Каліфорнія готова захищати наші громади».

Нагадаємо, ФБР попередило поліцейські відділки Каліфорнії, що Іран може відповісти на атаки США запуском дронів по Західному узбережжю. 

Попередження пролунало саме в той момент, коли адміністрація Трампа розпочала свою триваючу атаку проти Ісламської Республіки. Іран відповів ударами безпілотників по цілях на всьому Близькому Сході.

