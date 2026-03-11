Загроза іранського удару: влада Каліфорнії посилила заходи безпеки

Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки

Губернатор наголосив, що наразі владі не відомо про безпосередню небезпеку

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки для відстеження потенційних загроз з боку Ірану. Про це він написав у соцмережі X, передає «Главком».

«Я постійно координую свої дії з представниками служб безпеки та розвідки, зокрема з Управлінням з надзвичайних ситуацій Каліфорнії, щоб відстежувати потенційні загрози для Каліфорнії, зокрема ті, що пов’язані з війною на Близькому Сході», – написав він.

Водночас губернатор наголосив, що наразі владі не відомо про безпосередню небезпеку. «Хоча наразі нам не відомо про жодні неминучі загрози, ми залишаємося готовими до будь-якої надзвичайної ситуації в нашому штаті», – додав посадовець.

У пресофісі губернатора також повідомили, що Каліфорнія відстежує інформацію про можливі загрози, пов’язані з війною на Близькому Сході. Повідоляється, що губернатор доручив Управлінню з надзвичайних ситуацій Каліфорнії посилити заходи безпеки та координувати роботу з державними, місцевими і федеральними партнерами для цілодобового обміну інформацією.

У повідомленні наголосили: «Каліфорнія готова захищати наші громади».

Нагадаємо, ФБР попередило поліцейські відділки Каліфорнії, що Іран може відповісти на атаки США запуском дронів по Західному узбережжю.

Попередження пролунало саме в той момент, коли адміністрація Трампа розпочала свою триваючу атаку проти Ісламської Республіки. Іран відповів ударами безпілотників по цілях на всьому Близькому Сході.