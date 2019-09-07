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    У світі

    У США вже три людини померли через куріння електронних сигарет

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    У США вже три людини померли через куріння електронних сигарет
    Foto: AP/Scanpix/LETA

    У країні в останні місяці загострилася дискусія про вплив вейпів на здоров’я людини

    Центри з контролю і профілактиці захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зареєстрували смерть трьох осіб, які курили електронні сигарети і були госпіталізовані з легеневими захворюваннями.

    Про це передає Delfi.

    Згідно з публікацією CDC, в країні на даний момент проводяться розслідування обставин виникнення легеневих захворювань у 450 осіб в 33 штатах. Тиждень тому цей показник становив 215 осіб в 25 штатах. Центри з контролю і профілактиці захворювань США 1 серпня поточного року приступили до ретельного аналізу легеневих захворювань щодо їхнього зв’язку з курінням електронних сигарет.

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    У країні в останні місяці загострилася дискусія про вплив вейпів на здоров’я людини. У серпні департамент громадської охорони здоров’я штату Іллінойс зареєстрував, імовірно, першу в країні смерть в результаті куріння електронних сигарет, що призвело до важкого респіраторного захворювання.

    У січні цього року керівник Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Готліб пригрозив виробникам електронних сигарет і вейпів повною забороною на продаж їхньої продукції, якщо в 2019 зросте число курців підлітків. Він навів зібрані відомством статистичні дані, згідно з якими кількість підлітків-курців в США за останні роки подвоїлася через доступність електронних сигарет.

    Число курців вейпів і електронних сигарет серед учнів старших класів в США в 2018 році зросла на 78%, у середній школі шкідливу звичку придбали на 48% більше. В результаті понад 1,5 млн підлітків стали залежні від нікотину з 2017 по 2018 рік, незважаючи на зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа по боротьбі за обмеження продажу містять нікотин пристроїв.

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