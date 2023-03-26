У німецькому Гамбурзі сталася стрілянина, є жертви
Стрілку було 50 років, а його жертві – 42 роки
У німецькому місті Гамбург сьогодні сталася стрілянина. Унаслідок події загинуло двоє людей. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Інцидент стався в районі Лангенхорн. На місце події прибуло понад два десятки машин.
Прокуратура Гамбурга повідомила, що один із загиблих, імовірно, є ймовірним стрільцем. Він зробив кілька пострілів в іншого чоловіка, а потім направив зброю на себе.
Поліція повідомила, що вони завершили первинне реагування і тепер розслідують інцидент. Офіцери виявили двох мертвих чоловіків на доріжці між двома житловими будинками. Обидва, як кажуть, померли від вогнепальних поранень миттєво.
Стрілку було 50 років, а його жертві – 42 роки. Чоловіки були знайомі, зазначили правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення громадянка України.
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