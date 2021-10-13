У США жінка за п’ять років народила три пари близнюків поспіль (фото)

Під час кожної вагітності цієї жінки розвивається відразу по дві яйцеклітини

Лікарі пояснили такий феномен гіперреактивністю матки жінки

У США чоловік і дружина протягом п'яти років стали батьками трьох пар близнюків поспіль. Як повідомляє Daily Mirror, сім'я 32-річної Джолін Маккі і 33-річного Ендрю Маккі з Нью-Йорка має шістьох дітей: третя пара близнюків у їхній родині народилася в серпні 2021 року.

«Я і уявити не могла, що стану багатодітною матір'ю. Я думала, у мене буде одна або дві дитини», – зізналася жінка.

Маккі сказала, що всі діти чудово ладнають між собою, і вона ні за що не хотіла б, щоб їх було менше.

Також жінка зазначила, що коли дізналася, що вагітна третьою парою близнюків, зрозуміла: це її доля.

«Я думала, що втретє дитина точно буде одна, але коли з'ясувалося, що їх знову двоє, лікар був не менше шокований, ніж ми. Він сказав, що ніколи такого не бачив за 25 років практики», – поділилася спогадами багатодітна мати.

Лікарі пояснили такий феномен гіперреактивністю матки жінки, в якій щоразу розвивається відразу по дві яйцеклітини.

Нагадаємо, в Україні старші жінки народжують більш охоче.