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    У США жінка за п’ять років народила три пари близнюків поспіль (фото)

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    Під час кожної вагітності цієї жінки розвивається відразу по дві яйцеклітини - У США жінка за п’ять років народила три пари близнюків поспіль (фото)
    Під час кожної вагітності цієї жінки розвивається відразу по дві яйцеклітини
    Фото Іnstagram.com/themckeetwins/

    Лікарі пояснили такий феномен гіперреактивністю матки жінки

    У США чоловік і дружина протягом п'яти років стали батьками трьох пар близнюків поспіль. Як повідомляє Daily Mirror, сім'я 32-річної Джолін Маккі і 33-річного Ендрю Маккі з Нью-Йорка має шістьох дітей: третя пара близнюків у їхній родині народилася в серпні 2021 року.

    «Я і уявити не могла, що стану багатодітною матір'ю. Я думала, у мене буде одна або дві дитини», – зізналася жінка.

    Маккі сказала, що всі діти чудово ладнають між собою, і вона ні за що не хотіла б, щоб їх було менше.

    Також жінка зазначила, що коли дізналася, що вагітна третьою парою близнюків, зрозуміла: це її доля.

    «Я думала, що втретє дитина точно буде одна, але коли з'ясувалося, що їх знову двоє, лікар був не менше шокований, ніж ми. Він сказав, що ніколи такого не бачив за 25 років практики», – поділилася спогадами багатодітна мати.

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    Фото Іnstagram.com/themckeetwins/
    Фото Іnstagram.com/themckeetwins/

    Лікарі пояснили такий феномен гіперреактивністю матки жінки, в якій щоразу розвивається відразу по дві яйцеклітини.

    Нагадаємо, в Україні старші жінки народжують більш охоче.

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    Теги: США діти лікар жінка феномен
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    У США жінка за п’ять років народила три пари близнюків поспіль (фото)