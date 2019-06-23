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    У світі

    У Стамбулі на виборах мера опозиція вирвала перемогу у друга Ердогана

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    Виборчі органи анулювали перше голосування у березні цього року після того, як партія Ердогана заявила про корупцію в підрахунках - У Стамбулі на виборах мера опозиція вирвала перемогу у друга Ердогана
    Виборчі органи анулювали перше голосування у березні цього року після того, як партія Ердогана заявила про корупцію в підрахунках

    За опозиціонера віддали свої голоси 53,72% стамбульців, а за провладного - 45,37%

    У столиці Туреччини Стамбулі на виборах мера провладна партія програла.  Колишній мер Бейликдюзю і висуванець від Республіканської народної партії Екрем Імамоглу здобув перемогу над лідером провладної Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдирима. Про це пише ArabNews.

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    Зазначається, що за опозиціонера віддали свої голоси 53,72%, а за провладного - 45,37%.

    Виборчі органи анулювали перше голосування у березні цього року після того, як партія Ердогана заявила про корупцію в підрахунках.

    Критики кажуть, що президенту просто не сподобався результат 31 березня, після того, як маловідомий колишній мер округу, 49-річний Екрем Імамоглу, вирвав перемогу опозиції лише в 13 тисяч голосів. Стамбул - 15-мільйонне місто, в якого величезний економічний потенціал і яке є важливим джерелом політичного впливу ісламських консерваторів, адже саме в Стамбулі Ердоган переміг 25 років тому.

    Імамоглу представляє світську Республіканську народну партію. Він пообіцяв «битву за демократію» і використовував оптимістичне повідомлення під гаслом «Все буде добре», в суперечності зі звичайними агресивними закликами турецьких політиків. Побоюючись фальсифікацій, опозиція мобілізувала армію адвокатів з усієї Туреччини для моніторингу недільних виборів.

    Як повідомлялося, сьогодні, 23 червня, у Стамбулі пройшли повторні вибори мера.

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