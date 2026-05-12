В окупованому Донецьку пролунали вибухи

Аліна Самойленко
В окупованому Донецьку гучно
скріншот з відео

Над Донецьком активно літали БпЛА

У ніч на 12 травня в окупованому Донецьку було чутно вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За повідомленнями очевидців, місто перебувало під атакою безпілотних літальних апаратів, робота яких була помітна в кількох районах.

На оприлюдненому відео у мережі зафіксовано яскравий спалах світла від вибуху.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. 

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області. 

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці. 

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини. 

