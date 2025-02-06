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В аеропорту США зіткнулись два літаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В аеропорту США зіткнулись два літаки
Інцидент стався в аеропорту Сіетла
скрін із відео

Крило літака Japan Airlines розрізалось наполовину через хвостову частину літака Delta

В аеропорту Сіетла в США літак Japan Airlines врізався в припаркований літак Delta. Про це пише New York Post.

Зазначається, що Japan Airlines в цей момент рулив по злітній дорозі, а Delta Airlines був припаркований.

Повітряні судна отримали пошкодження, але ніхто не постраждав. Крило літака, що рулив, вдарилося об хвіст припаркованого літака Delta та розрізалось наполовину через хвостову частину літака Delta.

В аеропорту США зіткнулись два літаки фото 1

В аеропорту заявили, що інцидент мав «мінімальний вплив» на роботу аеропорту.

Нагадаємо, минулого тижня у небі над американською столицею зіткнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines та військовий гелікоптер Sikorsky H-60 ​​(Black Hawk). На борту лайнера перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, у гелікоптері – троє людей. Ніхто внаслідок авіатрощі не вижив.

Ще один пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. 

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

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Теги: авіакатастрофа авіарейс авіаперевезення США літак аеропорт

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