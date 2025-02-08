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Воїни 28 бригади знищили ворожий Су-25

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Воїни 28 бригади знищили ворожий Су-25
Подробиці операції зі знищення Су-25 військові обіцяли повідомити згодом
фото ілюстративне

Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку

У суботу, 8 лютого, бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу збили ворожий Су-25 в районі Торецька. Про це повідомили у telegram-каналі військових.

«Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», – заявили військові.

Також захисники додали, що невдовзі оприлюднять відео бойової роботи.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військовослужбовці збили 369 літаків та 331 гелікоптер росіян.

Нагадаємо, 23 липня торік українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку.  Літак у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Загалом воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили у липні два штурмовики Су-25. 

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Теги: літак Торецьк військові відео

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