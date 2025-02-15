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Україна влітку збила свій F-16 через США, – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Україна влітку збила свій F-16 через США, – WSJ
Бойові літаки F-16 в повітрі в Україні
фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Головна причина цього – тактична мережа Link 16.

Україна через США збила свій F-16 із ЗРК Patriot влітку 2024 року. Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела.

Зазначається, що збиття сталося через дружній вогонь із ЗРК Patriot, хоча Україна цього офіційно не повідомляла. Сталося це через тактичну мережу Link 16, яка допомагає пілотам уникати небезпеки під час обстрілів ракетами та дронами, передаючи їхнє місцезнаходження військовим на землі.

Коли F-16 прибули в Україну, США приховала цю технологію, яка дозволяє системам ППО розрізняти свої літаки та ворожі, а на зенітних комплексах Patriot прибрали Link 16, оскільки адміністрація Байдена не думала, що Україна отримає F-16 так швидко.

Нагадаємо, Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії.

«Королівство Саудівська Аравія високо оцінює телефонну розмову, яка відбулася між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним 12 лютого, а також оголошення про можливість проведення саміту за участю їх високоповажності двох президентів у Королівстві Саудівська Аравія», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

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Теги: війна літак Україна системи ППО Patriot

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