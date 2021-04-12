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    У світі зафіксували понад 136,6 млн випадків Covid-19

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    У світі зафіксували понад 136,6 млн випадків Covid-19 - У світі зафіксували понад 136,6 млн випадків Covid-19
    У світі зафіксували понад 136,6 млн випадків Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    У світі виявлено 2 949 409 летальних випадків

    У світі станом на ранок 12 квітня зафіксували 136 641 901 випадок зараження коронавірусом.

    Про це свідчать дані Worldometer.

    Зокрема виявлено 2 949 409 летальних випадків, одужали 109 881553 особи.

    Лідерами за кількістю випадків Covid-19 залишаються США (31,918,591), Індія (13 527 717) та Бразилія (13 482 543).

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    Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні.

    Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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    Теги: США бізнес Індія Бразилія наука хвороби
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