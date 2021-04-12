У світі зафіксували понад 136,6 млн випадків Covid-19
У світі виявлено 2 949 409 летальних випадків
У світі станом на ранок 12 квітня зафіксували 136 641 901 випадок зараження коронавірусом.
Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема виявлено 2 949 409 летальних випадків, одужали 109 881553 особи.
Лідерами за кількістю випадків Covid-19 залишаються США (31,918,591), Індія (13 527 717) та Бразилія (13 482 543).
Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні.
Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.