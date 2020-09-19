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    У світі

    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих

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    Заповнені автозаки і мікроавтобуси наразі залишають місце розгону. Жінки кричать &laquo;Ганьба!&raquo; - Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Заповнені автозаки і мікроавтобуси наразі залишають місце розгону. Жінки кричать «Ганьба!»
    Фото TUT.BY, Радіо свобода

    Спочатку акція відбувалася без інцидентів, але на парковці перед ТЦ «Європа» почалися затримання

    У Мінську відбувся традиційний жіночий марш, який закінчився масовими затриманнями. Про це повідомляє «Європейська правда« з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

    Марш розпочався у другій половині дня, сотні жінок пройшлися вулицями міста, скандуючи «віримо, можемо, переможемо!».

    Спочатку акція відбувалася без інцидентів, але на парковці перед ТЦ «Європа» почалися затримання. Спочатку стали затримувати мотоциклістів – дівчину і хлопця. Підбігли журналісти. Учасниці маршу оточили людей у цивільному. З’явилися люди в балаклавах, мікроавтобуси.

    Біля торгового центру «Айсберг» почалися затримання. Багато силовиків у балаклавах оточили групу учасниць маршу. Заблоковані силовиками жінки стояли, зчепивши руки, і голосно кричали. Повідомляється, що затримували всіх без винятку – жінок одна за одною висмикували з живого ланцюга і відводили в автозаки.

    Кілька учасниць маршу знепритомніли, медики надали їм допомогу.

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    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих
    Фото TUT.BY, Радіо свобода

    Заповнені автозаки і мікроавтобуси наразі залишають місце розгону. Жінки кричать «Ганьба!». На місці ще залишаються журналісти.

    Поки невідомо, скількох саме учасниць маршу затримали, Радіо Свобода повідомляє про сотні затриманих.

    Акції протесту у Білорусі не стихають з 9 вересня. Вони почалися через фальсифікацію президентських виборів на користь діючого президента Олександра Лукашенка. Мітингувальники вимагають проведення нових виборів, а також покарання всіх винних у розгоні попередніх акцій протесту.

    Нагадаємо, що у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Білорусь санкції Олександр Лукашенко протест
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