  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Туреччині стався землетрус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Магнітуда підземних поштовхів становила 5,0 - У Туреччині стався землетрус
    Магнітуда підземних поштовхів становила 5,0
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Землетрус магнітудою 5,0 стався біля турецького міста Ван

    На сході Туреччини 6 грудня зафіксовано землетрус магнітудою 5,0. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

    Епіцентр знаходився за 44 км на північний схід від міста Ван. У ньому мешкає близько 350 тис. осіб.

    Вогнище залягало на глибині 2 км.

    Відомостей про будь-які руйнації та постраждалих не було.

    Нагадаємо, 12 жовтня Івано-Франківщину сколихнув землетрус.

    Також 23 вересня на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.

    Теги: Туреччина землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Туреччині стався землетрус