У Туреччині стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,0 стався біля турецького міста Ван

На сході Туреччини 6 грудня зафіксовано землетрус магнітудою 5,0. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр знаходився за 44 км на північний схід від міста Ван. У ньому мешкає близько 350 тис. осіб.

Вогнище залягало на глибині 2 км.

Відомостей про будь-які руйнації та постраждалих не було.

Нагадаємо, 12 жовтня Івано-Франківщину сколихнув землетрус.

Також 23 вересня на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.