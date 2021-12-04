Сапери знищили вибуховий пристрій на мітингу Ердогана – ЗМІ

Бомбу з дистанційним керуванням виявили під машиною поліцейського, який охороняв мітинг

Співробітники сил безпеки Туреччини знищили в суботу вибуховий пристрій у місті Сіірт, де проходив мітинг президента республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомила газета Cumhuriyet.

Бомба з дистанційним керуванням була виявлена під машиною поліцейського, який був задіяний у забезпеченні безпеки на мітингу. Як уточнила газета, пристрій було виявлено «в останній момент» і знищено незадовго до початку виступу Ердогана.

Сіірт розташований на південному сході країни. Президент Туреччини прибув у суботу в це місто, щоб виступити перед своїми прихильниками.

Як стало відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може організувати переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. У турецького лідера відзначили, що у Анкари хороші відносини як з Києвом, так і з Москвою. Про це заявив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном шляхи розвитку турецько-російських відносин. Під час розмови вони згадали про Україну.

Телефонна розмова лідерів Туреччини та Росії відбулася у п'ятницю, 3 грудня.

Як відомо, російська влада вважає, що Туреччина не може виступати посередником між Україною та Росією щодо питання Донбасу.

Раніше президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною та Росією.