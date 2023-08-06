У Молдові зійшли з рейок вагони з зерном, які прямували в Україну

Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність

Шість вагонів із зерном у поїзді з 61 вагоном, який прямував до українського річкового порту, зійшли з рейок у суботу в Молдові через сильну спеку, яка послабила рейки. Про це повідомляє Reuters.

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«Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність», – йдеться в повідомленні залізниці Молдови.

Повідомляється, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли потяг курсував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга. Він направлявся до Рені, українського річкового транспортного вузла на Дунаї.

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Нагадаємо, Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Як повідомлялося, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Також після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України. Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

До слова, Польща розглядає можливість продовження заборони на імпорт української агропродукції, незалежно від рішення Європейського Союзу.