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У Молдові зійшли з рейок вагони з зерном, які прямували в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Молдові зійшли з рейок вагони з зерном, які прямували в Україну
фото з відкритих джерел

Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність

Шість вагонів із зерном у поїзді з 61 вагоном, який прямував до українського річкового порту, зійшли з рейок у суботу в Молдові через сильну спеку, яка послабила рейки. Про це повідомляє Reuters.

«Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність», – йдеться в повідомленні залізниці Молдови.

Повідомляється, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли потяг курсував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга. Він направлявся до Рені, українського річкового транспортного вузла на Дунаї.

Нагадаємо, Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди. 

Як повідомлялося, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Також після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України. Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

До слова, Польща розглядає можливість продовження заборони на імпорт української агропродукції, незалежно від рішення Європейського Союзу. 

Читайте також: Зерновий коридор. Ми перехопили ініціативу
Теги: росія Польща імпорт зерно потяг

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