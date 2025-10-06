Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів
фото: Юрій Ніколов/Facebook

Поховання журналіста відбудеться у селі Морозівка, Київська область

У середу, 8 жовтня, у Києві відбудеться прощання з Олексою Шалайським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова.

«Прощання з Олексою Шалайським відбудеться в Києві в середу 8 жовтня в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі (Трьохсвятительська, 8).Час – з 12 до 13. Просимо прибути заздалегідь – орієнтовно о 11:30, щоб не було затримок і мати час для входу. Поховання відбудеться у селі Морозівка, Київська область (приблизно 65 км від Києва)», – йдеться у повідомленні.

Олекса Шалайський

Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, відомим своєю принциповою позицією у викритті політичної корупції та непрозорих схем у владі.

Він розпочав кар’єру ще наприкінці 1980-х років у студентській пресі, далі працював у львівській міській газеті «Ратуша». Згодом був редактором культового журналу «ПіК», працював на інтернет-ресурсах ForUm, ProUA та «Дзеркало тижня».

Однак найвагоміший слід у професії Шалайський залишив як співзасновник онлайн-видання «Наші гроші», яке створив разом із журналістом Юрієм Ніколовим. Проєкт став одним із найбільш відомих центрів журналістських розслідувань в Україні.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо про смерть співзасновника порталу «Наші гроші», журналіста та редактора Олекси Шалайського. Сумну звістку повідомила дружина Олекси у розмові з його колегою Сергієм Сироваткою.

Теги: смерть журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як сім’я загиблого нацгвардійця переживає судовий процес
Два роки після ДТП: як триває суд над суддею Тандиром, який збив нацгвардійця
Сьогодні, 12:13
Микола Гетьманов грав за харківський регбійний клуб «Легіон XIII»
На війні загинув регбіст Микола Гетьманов
Сьогодні, 11:18
За словами Вадима Карп'яка, думка мобілізуватися не покидала його з початку повномасштабного вторгнення
Ведучий телемарафону мобілізувався у військо
1 жовтня, 18:16
Підтоплена вулиця в Одесі через негоду 30 вересня 2025 року
В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів
1 жовтня, 04:31
Євгеній Матвєєв два роки і вісім місяців перебував у полоні окупантів
Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні: з’явилися деталі
25 вересня, 18:53
Трагічну новину артистка дізналась на Батьківщині
В Конго помер батько співачки Гайтани
22 вересня, 09:19
Тіло Тюніна виявили на дорозі біля лісу
«Втомився боротися». У Росії застрелився топменеджер «Росатома»
20 вересня, 14:18
Вікторії Гребенюк було 32 роки
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
7 вересня, 17:59
Наслідки масованого обстрілу у Києві
Рятувальники відзвітували про наслідки нічної атаки на Київ (фото)
7 вересня, 06:21

Новини

Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною
Твердий сир по 2,4 тис. грн за кіло: огляд цін із київських супермаркетів
Твердий сир по 2,4 тис. грн за кіло: огляд цін із київських супермаркетів
Безугла розкритикувала Кличка і Ткаченка через мобільні укриття
Безугла розкритикувала Кличка і Ткаченка через мобільні укриття
Продуктові ярмарки у столиці 7-12 жовтня: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у столиці 7-12 жовтня: повний перелік локацій
Комендантська година у Києві: столиця відмовляється від паперових перепусток
Комендантська година у Києві: столиця відмовляється від паперових перепусток

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua