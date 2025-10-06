Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським

Поховання журналіста відбудеться у селі Морозівка, Київська область

У середу, 8 жовтня, у Києві відбудеться прощання з Олексою Шалайським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова.

«Прощання з Олексою Шалайським відбудеться в Києві в середу 8 жовтня в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі (Трьохсвятительська, 8).Час – з 12 до 13. Просимо прибути заздалегідь – орієнтовно о 11:30, щоб не було затримок і мати час для входу. Поховання відбудеться у селі Морозівка, Київська область (приблизно 65 км від Києва)», – йдеться у повідомленні.

Олекса Шалайський

Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, відомим своєю принциповою позицією у викритті політичної корупції та непрозорих схем у владі.

Він розпочав кар’єру ще наприкінці 1980-х років у студентській пресі, далі працював у львівській міській газеті «Ратуша». Згодом був редактором культового журналу «ПіК», працював на інтернет-ресурсах ForUm, ProUA та «Дзеркало тижня».

Однак найвагоміший слід у професії Шалайський залишив як співзасновник онлайн-видання «Наші гроші», яке створив разом із журналістом Юрієм Ніколовим. Проєкт став одним із найбільш відомих центрів журналістських розслідувань в Україні.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо про смерть співзасновника порталу «Наші гроші», журналіста та редактора Олекси Шалайського. Сумну звістку повідомила дружина Олекси у розмові з його колегою Сергієм Сироваткою.