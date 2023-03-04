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В Іспанії затримали банду, яка грабувала будинки українських біженців

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Іспанії затримали банду, яка грабувала будинки українських біженців
Злочинці проникали до будинку за допомогою відмичок
фото з відкритих джерел

Злочинці чіпляли на авто жертви маячок, щоб вивчити її розпорядок дня

В Іспанії затримали банду, яка грабувала будинки українських біженців. Про це ідеться в повідомленні Цивільної гвардії Іспанії.

До організованої злочинної групи входили 7 українців та 3 росіянина, які вдерлися у щонайменше 7 будинків у провінціях Аліканте та Мурсія.

Під час обшуків у злочинців знайшли як гроші, понад $92,7 тис. та 92 тис. євро, так і телефони, планшети, ноутбуки, годинники, парфумерію, зокрема, колекцію марок на суму близько 500 тис. євро. Загальна сума завданих збитків – 1,25 млн євро.

Злочинці чіпляли на авто жертви маячок, щоб вивчити її розпорядок дня. А потім проникали до будинку за допомогою відмичок, практично не залишаючи слідів.

Як повідомлялося, до Києва з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Зустрічав прем’єра заступник міністра закордонних срав України Євген Перебийніс. Санчес відвідав Ірпінь та Бучу, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

 

Теги: гроші

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