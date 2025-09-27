Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
фото з відкритих джерел

Іран відкликав своїх послів з Німеччини, Франції та Великої Британії

Іран повідомив про відкликання своїх послів з Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій у зв’язку з активацією механізму відновлення санкцій Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Як відомо, Німеччина, Франція та Велика Британія у кінці серпня направили лист до Ради Безпеки ООН із вимогою поновити санкції проти Ірану. У зверненні зазначалося, що Тегеран протягом останніх років порушував умови ядерної угоди.

Очікується, що санкції включатимуть такі заходи:

  • заморожування активів Ірану за кордоном;
  • заборону на угоди з постачання озброєння;
  • блокування розвитку іранської програми балістичних ракет.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Великої Британії (так звана «євротрійка»), а також дипломатична служба Європейського Союзу повідомили держсекретаря США Марка Рубіо про свій намір розпочати процес відновлення санкцій проти Ірану вже 28 серпня. 

За інформацією порталу Axios, європейські країни розраховують таким чином «посилити економічний тиск» на Тегеран. Це рішення, ймовірно, викличе заходи у відповідь з боку Ірану, який раніше погрожував вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у разі відновлення санкцій.

До слова, Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника. 

Теги: Німеччина санкції Франція Велика Британія Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
Макрон заявив, що потрібно посилити політичний, військовий та економічний тиск на Росію
21 вересня, 23:45
Визнання Палестини поставило під загрозу існування Ізраїлю, вважає Нетаньяху
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
21 вересня, 18:49
Чоловік живе у пансіонаті для літніх людей
Доступно кожному: 105-річний чоловік назвав свій секрет довголіття
20 вересня, 05:20
США пропонують ввести санкції проти «тіньового флоту» російських нафтових танкерів, компанії «Роснефть»
США підготували для G7 план тиску на Росію – Bloomberg
12 вересня, 22:19
Al Haq – неурядова правозахисна організація, відслідковує та документує порушення прав людини, вчинені сторонами ізраїльсько-палестинського конфлікту
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій
5 вересня, 06:45
Французький лідер пообіцяв дати чітку відповідь на небажання російської влади завершувати війну
Макрон пояснив, що чекатиме Росію у разі відмови від переговорів
4 вересня, 17:46
Джон Гілі та Шмигаль проведуть зустріч
Міністр оборони Великої Британії прибув із візитом в Україну
3 вересня, 10:34
Раніше уряд Великої Британії знизив цінову стелю на нафту
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
2 вересня, 16:54
Які гарантії безпеки може отримати Україна
Які гарантії безпеки може отримати Україна
27 серпня, 14:43

Політика

Російські винищувачі над Естонією: країни НАТО сперечаються, чи була це провокація
Російські винищувачі над Естонією: країни НАТО сперечаються, чи була це провокація
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Угорщина відреагувала на різкі заяви прем'єра Хорватії про воєнну спекуляцію
Угорщина відреагувала на різкі заяви прем'єра Хорватії про воєнну спекуляцію
Сербія затримала двох чоловіків за підготовку заворушень на виборах у Молдові
Сербія затримала двох чоловіків за підготовку заворушень на виборах у Молдові
Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів
Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів
Угорщина є воєнним спекулянтом. Глава уряду Хорватії зробив різку заяву
Угорщина є воєнним спекулянтом. Глава уряду Хорватії зробив різку заяву

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua