Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН

Іран відкликав своїх послів з Німеччини, Франції та Великої Британії

Іран повідомив про відкликання своїх послів з Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій у зв’язку з активацією механізму відновлення санкцій Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Як відомо, Німеччина, Франція та Велика Британія у кінці серпня направили лист до Ради Безпеки ООН із вимогою поновити санкції проти Ірану. У зверненні зазначалося, що Тегеран протягом останніх років порушував умови ядерної угоди.

Очікується, що санкції включатимуть такі заходи:

заморожування активів Ірану за кордоном;

заборону на угоди з постачання озброєння;

блокування розвитку іранської програми балістичних ракет.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Великої Британії (так звана «євротрійка»), а також дипломатична служба Європейського Союзу повідомили держсекретаря США Марка Рубіо про свій намір розпочати процес відновлення санкцій проти Ірану вже 28 серпня.

За інформацією порталу Axios, європейські країни розраховують таким чином «посилити економічний тиск» на Тегеран. Це рішення, ймовірно, викличе заходи у відповідь з боку Ірану, який раніше погрожував вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у разі відновлення санкцій.

До слова, Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника.