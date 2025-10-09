Суд змінив запобіжний захід Тищенку

Нардепу змінено запобіжний захід

У четвер, 9 жовтня, у Шевченківському райсуді відбулося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їх звинувачено в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Дніпро».

На попередніх засіданнях суд подовжив Миколі Тищенку та Богдану Писаренку запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці – до 21 жовтня.

За рішенням суду, обвинуваченим Миколі Тищенку та Богдану Писаренку змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання, строком на два місяці, до 9 грудня.

Наступне засідання відбудеться 10 листопада.

Зауважимо, що 20 червня 2024 року у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Зокрема, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини.