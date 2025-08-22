МЗС звернулося до Білорусі на тлі початку спільних навчань з Росією

Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025»

Міністерство закордонних справ України застерігає Мінськ від провокацій на тлі військових навчань, які Білорусь проведе у вересні разом з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію МЗС.

Відомство наголосило, що з 2022 року Білорусь є співучасницею злочину агресії Росії проти України. Мінськ надав окупантам свою територію та повітряний простір для нападу на Україну, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії в її неспровокованій і злочинній війні.

Як зазначає МЗС, співпраця режимів у Москві та Мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, а й для Польщі, держав Балтії та всієї Європи, а також перешкоджає зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. Зовнішньополітичне відомство закликало партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози.

«Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України у 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі «Захід-2021». Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. Метою навчань нібито є перевірка можливостей збройних сил обох країн щодо забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави та «готовності до відображення можливої агресії».

Як повідомлялося, до Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для участі в спільних навчаннях. На українському кордоні з Білоруссю не зафіксовано жодних змін чи активних дій з білоруської сторони.

До слова, Білорусь та Росія на спільних військових навчаннях «Захід-2025» відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшнік».