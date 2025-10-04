Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники, які паралізували роботу Мюнхенського аеропорту, виявилися військовими дронами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники, які паралізували роботу Мюнхенського аеропорту, виявилися військовими дронами
Xерез кілька розвідувальних дронів Мюнхенський аеропорт припиняв свою роботу
фото з відкритих джерел

Усього довелось скасувати близько 20 рейсів

Безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявились військовими дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

«Безпілотники, помічені в п'ятницю ввечері над аеропортом Мюнхена, були військовими розвідувальними дронами», – зазначили неназвані джерела виданню.

Повідомляється, що саме через кілька розвідувальних дронів вчора Мюнхенський аеропорт припиняв свою роботу.

Аеропорт Мюнхена закрили пізно ввечері через появу в його районі невідомих дронів. Відомо, що закриті були злітно-посадкові смуги. Усього довелось скасувати близько 20 рейсів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував розробку нового законодавства, яке дозволить поліції звертатися до військових з проханням збивати дрони.

Нагадаємо, федеральна поліція повідомила, що кілька осіб помітили дрон поблизу летовища. Згодом з’явилися повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту.

 

Читайте також:

Теги: Німеччина поліція аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конфлікт виник через паркування автомобіля Mercedes-Benz G-500 на велосмузі
Водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста за зауваження про паркування на велодоріжці
30 вересня, 13:22
Суді обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Чоловік отримав ножове поранення у груди, заступившись за дівчину у електричці
26 вересня, 15:53
Аеропорт Ольдебургу зафіксував невідомі дрони
Чотири аеропорти в Данії зафіксували невідомі дрони
25 вересня, 10:31
Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів ФРН
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
24 вересня, 18:58
Спеціалісти-криміналісти зафіксували сліди злочину на місці події
На Київщині чоловік повісив на паркані власного собаку, поліція взялася за справу
24 вересня, 09:52
Міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії
Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters
22 вересня, 23:03
Трамп та Меланія разом з королівським подружжям під час бенкету у Вінзорському замку
Атака на Київщину, бенкет у Віндзорському замку: головне за ніч
18 вересня, 05:51
10 вересня «ескалувати» довелося, бо під загрозою опинилися стратегічні об’єкти Альянсу
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
15 вересня, 15:03
Мартін Єгер висловив подяку всім, «хто був з ним на шляху»
Посол Німеччини в Україні йде з посади, щоб очолити німецьку розвідку
6 вересня, 06:36

Соціум

Безпілотники, які паралізували роботу Мюнхенського аеропорту, виявилися військовими дронами
Безпілотники, які паралізували роботу Мюнхенського аеропорту, виявилися військовими дронами
Українка у Фінляндії засуджена до дев'яти років ув’язнення: що відомо
Українка у Фінляндії засуджена до дев'яти років ув’язнення: що відомо
Недоступна розкіш окупантів: розвідка нарахувала 11 тис російських трун через брудну воду
Недоступна розкіш окупантів: розвідка нарахувала 11 тис російських трун через брудну воду
Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT
Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT
Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю
Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Сьогодні, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua