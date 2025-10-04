Безпілотники, які паралізували роботу Мюнхенського аеропорту, виявилися військовими дронами

Xерез кілька розвідувальних дронів Мюнхенський аеропорт припиняв свою роботу

Усього довелось скасувати близько 20 рейсів

Безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявились військовими дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

«Безпілотники, помічені в п'ятницю ввечері над аеропортом Мюнхена, були військовими розвідувальними дронами», – зазначили неназвані джерела виданню.

Повідомляється, що саме через кілька розвідувальних дронів вчора Мюнхенський аеропорт припиняв свою роботу.

Аеропорт Мюнхена закрили пізно ввечері через появу в його районі невідомих дронів. Відомо, що закриті були злітно-посадкові смуги. Усього довелось скасувати близько 20 рейсів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував розробку нового законодавства, яке дозволить поліції звертатися до військових з проханням збивати дрони.

Нагадаємо, федеральна поліція повідомила, що кілька осіб помітили дрон поблизу летовища. Згодом з’явилися повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту.