У Волгограді російське ППО поцілило у багатоповерхівку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Волгограді російське ППО поцілило у багатоповерхівку
Робота російського ППО
фото: соціальні мережі

Під час атаки безпілотників на НПЗ «Лукойл» у Волгограді російське ППО влетіло у житловий будинок

У ніч на 16 листопада безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгограді. Під час атаки російське ППО влучило у багатоповерхівку. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що безпілотники декілька разів влучили у НПЗ «Лукойл», який вже перебував під атакою БпЛА раніше.

Під час відбиття атаки на НПЗ «Лукойл» російське ППО  поцілило у житлову багатоповерхівку.

У Волгограді російське ППО поцілило у багатоповерхівку фото 1
фото: соціальні мережі
У Волгограді російське ППО поцілило у багатоповерхівку фото 2
фото: соціальні мережі

Як повідомлялося, Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» припинив свою роботу після атаки безпілотників. Про це Reuters повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

За словами джерел, під час атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5, що має потужність 9 100 метричних тонн або 66 700 барелів на день, що складає п’яту частину загальної потужності заводу. Також було пошкоджено установку гідрокрекінгу з потужністю 11 тис. тонн на день.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

