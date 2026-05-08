У Ростові після вибухів спалахнула масштабна пожежа (відео)

Паралельно в Росії продовжує горіти Ярославський НПЗ, а в Підмосков’ї працює ППО

У ніч на 8 травня Ростов опинився під атакою, ймовірно, ракет. Про це повідомляють моніторингові ресурси, пише «Главком».

За попередніми даними, під удар міг потрапити завод «Агропромзапчасть». Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після яких на місці виникла масштабна пожежа.

У мережі також публікують відео з густим димом та вогнем у районі ймовірного ураження.

Крім того, повідомляється, що після попередньої атаки продовжує горіти Ярославський нафтопереробний завод. Як відомо, в російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території заводу.

Також вибухи та роботу ППО цієї ночі фіксували у Московській області.