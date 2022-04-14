Убивця «Іскандерів»: яку зброю просить Зеленський у Заходу

Україна хоче отримати зенітно-ракетні комплекси, якими Сполучені Штати Америки захищають свою столицю

У своєму зверненні до норвезького парламенту президент України Володимир Зеленський закликав цю скандинавську країну надати ЗСУ сучасну систему протиракетної оборони – зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) NASAMS.

Цей ЗРК був розроблений, як повідомляє портал «Мілітарний», норвезькою групою Kongsberg. У розробці взяла участь американська компанія Raytheon Technologies. Проєктування комплексу NASAMS стартувало ще 1989 року. З 1994 року почалися випробування ЗРК, а з 1998 року ця система вважається повністю готовою до використання.

Дальність ураження цілі ракетами з цього зенітного комплекса коливається від 20 до 40 км, а за умови використання американських ракет AIM-120 дальність збільшується аж до 180 км. Висота ураження – від 30 м до 16 км.

Час переведення комплексу із похідного положення у бойове складає 15 хвилин. (Навпаки – 3 хвилини.) Час реакції на ціль – 10 секунд.

У модифікованих зразках NASAMS з’явилися додаткові можливості. Скажімо, NASAMS-3 може перехоплювати маневруючи балістичні цілі – наприклад, ракети російського оперативно-тактичного комплексу «Іскандер», якими збройні сили РФ обстрілюють територію України.

На цей момент зенітно-ракетні комплекси NASAMS (у різних варіаціях) перебувають на озброєнні дев’яти країн. Використовують норвезько-американські ЗРК, крім власне країн-виробників, ще три європейські країни НАТО – Іспанія, Литва та Нідерланди. Крім них, NASAMS оберігають небо Австралії, Індонезії, Фінляндії та Чилі.

Сполучені Штати використовують ці зенітно-ракетні комплекси для додаткового захисту столиці, Вашингтону, та усього столичного округу Колумбія.

2020 року угоду про постачання ЗРК NASAMS підписала з США Угорщина. Загальна вартість угоди склала, за неофіційними даними, близько $1 млрд.

Нагадаємо, після звернення Зеленського норвезькі парламентарі самі запропонували передати Україні ЗРК NASAMS і ударні ракети NSM.