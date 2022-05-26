Медвєдєв розказав, що врятує Росію від приниження

Медвєдєв зрозумів, що ситуація принизлива, та робить вигляд, що перейменування змінить справу

Замість «імпортозаміщення» Медвєдев пропонує термін «технологічний суверенітет».

Заступник голови російської Ради безпеки, експрезидент Дмитро Медвєдєв висловився щодо імпортозаміщення. Про це пише «Медуза».

«Щодо імпортозаміщення… Справді термін не найвдаліший… Трошки принизливий для нас. Це теж все відчувають, особливо коли йдеться про якесь барахло. Добре, коли йдеться про високі технології», – сказав він.

Замість «імпортозаміщення» він запропонував використати термін «технологічний суверенітет».

Російські можливості для імпорту різко скоротилися через санкції та відхід сотень західних компаній із ринку РФ. На цьому фоні уряд легалізував паралельний імпорт, який дозволяє ввозити до Росії товари без дозволу правовласників.

Нагадаємо, програму імпортозаміщення в Росії «повністю провалено».

Також зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну. Раніше президент Володимир Зеленський дав пораду європейцям, як гарантувати стабільність ринків. До слова, ЄС вивчає варіанти передачі заморожених активів росіян Україні.

Тим часом Google відключає російські компанії, які потрапили під санкції.