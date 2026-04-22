Україна розглянула відправку кораблів до Ормузької протоки: деталі

Йдеться про участь у міжнародній місії та використання тральщиків і дронів

Україна може приєднатися до міжнародної місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці та розглядає можливість використання власних кораблів у майбутній операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

За інформацією видання, чотири українських мінних тральщики, які наразі перебувають у Портсмут, можуть бути залучені до потенційної британсько-французької операції із забезпечення безпеки судноплавства.

Йдеться про формування міжнародної місії, спрямованої на захист ключових морських маршрутів, зокрема в районі Ормузької протоки, яка є однією з найважливіших артерій світової торгівлі.

Українська сторона заявляє про готовність використати ці кораблі після завершення бойових дій. Наразі вони залишаються у британських водах через обмеження на проходження військових суден через протоки під час війни.

Водночас українські офіцери беруть участь у консультаціях в Об'єднаному штабі в Нортвуд, де представники понад 30 країн обговорюють можливі формати захисту судноплавства.

Крім використання кораблів, Україна може запропонувати партнерам власні морські безпілотники та засоби протидії дронам. Такі технології розглядаються як ефективний інструмент реагування на загрози в акваторії. У перспективі Київ також планує застосовувати ці судна для захисту власного узбережжя та розмінування морських територій.

Нагадаємо, що Велика Британія та Франція ініціювали створення багатонаціональної коаліції для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яка фактично залишається закритою вже майже два місяці.

У Лондоні відбудеться дводенна зустріч військових планувальників із понад 30 країн. Вони обговорять можливості своїх армій, координацію дій та потенційне розгортання сил у регіоні.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що конкретні військові рішення будуть реалізовані лише після досягнення сталого припинення вогню.