Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна розглянула відправку кораблів до Ормузької протоки: деталі

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Йдеться про участь у міжнародній місії та використання тральщиків і дронів

Україна може приєднатися до міжнародної місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці та розглядає можливість використання власних кораблів у майбутній операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

За інформацією видання, чотири українських мінних тральщики, які наразі перебувають у Портсмут, можуть бути залучені до потенційної британсько-французької операції із забезпечення безпеки судноплавства.

Йдеться про формування міжнародної місії, спрямованої на захист ключових морських маршрутів, зокрема в районі Ормузької протоки, яка є однією з найважливіших артерій світової торгівлі.

Українська сторона заявляє про готовність використати ці кораблі після завершення бойових дій. Наразі вони залишаються у британських водах через обмеження на проходження військових суден через протоки під час війни.

Водночас українські офіцери беруть участь у консультаціях в Об'єднаному штабі в Нортвуд, де представники понад 30 країн обговорюють можливі формати захисту судноплавства.

Крім використання кораблів, Україна може запропонувати партнерам власні морські безпілотники та засоби протидії дронам. Такі технології розглядаються як ефективний інструмент реагування на загрози в акваторії. У перспективі Київ також планує застосовувати ці судна для захисту власного узбережжя та розмінування морських територій.

Нагадаємо, що Велика Британія та Франція ініціювали створення багатонаціональної коаліції для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яка фактично залишається закритою вже майже два місяці. 

У Лондоні відбудеться дводенна зустріч військових планувальників із понад 30 країн. Вони обговорять можливості своїх армій, координацію дій та потенційне розгортання сил у регіоні.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що конкретні військові рішення будуть реалізовані лише після досягнення сталого припинення вогню.

Читайте також:

Теги: транзит корабель Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua