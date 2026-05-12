Україна впритул підійшла до відкриття переговорів з ЄС

У ЄС можуть відкрити перший переговорний кластер для України найближчими тижнями

У МЗС заявили про активну підготовку до запуску першого переговорного кластера

Україна активно працює над повноцінним запуском переговорів щодо вступу до Європейського Союзу та розраховує на відкриття першого переговорного кластера вже 26 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента Рікарда Йозвяка.

Про очікування Києва заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС. За словами Йозвяка, Сибіга повідомив європейським міністрам, що Україна та Молдова розраховують на повноцінний старт переговорів про вступ до ЄС із відкриттям першого кластера політичних розділів.

Також, за інформацією журналіста, відкриття інших переговорних кластерів може відбутися «найближчим часом». Йозвяк припустив, що наступні етапи можуть стартувати вже в середині червня.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу у 2022 році. У грудні 2023 року лідери ЄС схвалили рішення про початок переговорів щодо членства України в Євросоюзі.

Переговорний процес передбачає відкриття окремих кластерів та розділів, які охоплюють політичну систему, економіку, верховенство права, безпеку та інші сфери, необхідні для інтеграції до ЄС.

Нагадаємо, що Україна демонструє вражаючий прогрес у реформах навіть в умовах війни. Це дає змогу максимально прискорити процес євроінтеграції та відкрити всі шість переговорних кластерів до літа 2026 року. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу детально обговорили шлях України до союзу та визнали значні досягнення Києва у виконанні необхідних умов.