Розчарування в євроінтеграції? Міністр Сибіга анонсував «коригування позицій» і дав прогноз

glavcom.ua
У МЗС вважають, що Україна буде членом Євросоюзу
Глава МЗС: Україна невідворотно стане членом ЄС

Україна демонструє високу швидкість виконання критеріїв для вступу до Євросоюзу. І саме питання членства України в Європейському Союзі остаточно перейшло з площини зовнішньополітичних гасел у внутрішній порядок денний держави. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на які був присутній «Главком».

«Я палкий прихильник і, знаєте, такий – вірю в наше європейське майбутнє. І знаю, що воно відбудеться. Я дуже хочу, щоб, я завжди це кажу, воно із зовнішньополітичної парадигми перемістилося у внутрішню. Це має стати нашим внутрішнім доменом», – сказав очільник закордонного відомства.

Міністр закордонних справ України наголосив, що готовність України до вступу базується не на політичних заявах, а на конкретних показниках.

«Я вважаю, що є арифметика, є критерії, є чіткі маркери, і ми їх виконуємо. Ми йдемо дуже швидко. І ми відповідаємо для того, аби було ухвалено рішення про наше членство. Є чіткі маркери, і ми їх виконуємо, ми йдемо дуже швидко», – сказав дипломат.

Андрій Сибіга при цьому додав, що шлях адаптації українського законодавства до європейського масиву є складним, але Україна пройде його до кінця.

«Нам ще треба пройти цей шлях, він невідворотний, щодо адаптації, щодо прийняття масиву законодавства, так званого європейського, але це все невідворотне, ми це зробимо», – зазначив очільник закордонного відомства.

Коментуючи дискусії щодо умов вступу, Андрій Сибіга зауважив, що Україна більше не буде «бездумно» приймати всі умови на шкоду власній економіці. За його словами, відстоювання національних позицій не є «спротивом» євроінтеграції, а свідчить про зрілість держави.

«Ми повинні захищати свій бізнес, це нормально. Треба реалістично йти, дивитися на найбільші переваги для країн, які матимуть мультиплікаційний ефект, не боятися цього слова, якихось виключень, не боятися слова «тимчасові періоди», але те, що не стоїть на заваді нашому євроінтеграційному курсу», – додав Андрій Сибіга.

«Главком» писав, що Україна готова відкласти отримання частини пільг від Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку. Про це повідомляє заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Нагадаємо, Німеччина та Франція запропонували надати Україні так звані символічні переваги на доінтеграційному етапі, які не передбачають повноцінних прав члена Європейського Союзу. Йдеться про проміжні формати інтеграції без доступу до бюджету ЄС і без права голосу.

До слова, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди виступають проти прискореного вступу України до Європейського Союзу.

