  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Українців немає серед жертв розстрілів в мечетях у Новій Зеландії

    • Розсилка
    Українців немає серед жертв розстрілів в мечетях у Новій Зеландії

    Інформацію надало Міністерство закордонних справ України

    Українців немає серед жертв розстрілів у двох мечетях новозеландського міста Крайстчерч.

    Про це у коментарі Громадському повідомив начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

    За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей. 

    Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

    Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

    Читайте також
    МЗС теракт Нова Зеландія злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ