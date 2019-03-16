Українців немає серед жертв розстрілів в мечетях у Новій Зеландії



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Інформацію надало Міністерство закордонних справ України

Українців немає серед жертв розстрілів у двох мечетях новозеландського міста Крайстчерч.

Про це у коментарі Громадському повідомив начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.

Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.