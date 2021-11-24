  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Українка очолила дирекцію міжнародної організації жінок-лідерів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Малинську називають однією зі 100 найвпливовіших жінок України - Українка очолила дирекцію міжнародної організації жінок-лідерів
    Малинську називають однією зі 100 найвпливовіших жінок України
    фото: finclub.net

    Протягом останніх десяти років Малинська була генеральною директоркою середніх і великих українських банків

    Рада «Жінок – політичних лідерів» оголосила українку Олену Малинську генеральною директоркою міжнародної організації. Про це повідомляє Linkedin.

    Малинська почала свою кар’єру аудитора в міжнародній аудиторській фірмі Arthur Andersen, працюючи в Україні та США. Продовжила кар’єру у фінансових установах і має понад 20-річний досвід роботи на керівних посадах в українських та міжнародних банках, що працюють в Україні.

    Протягом останніх десяти років Олена Малинська була генеральною директоркою середніх і великих українських банків і є однією з небагатьох жінок-керівниць банківської галузі України. Останніми роками її часто називають однією зі 100 найвпливовіших жінок України.

    Олена Малинська є головою Київського відділення Організації молодих президентів (YPO). Українка – член ревізійної комісії Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» в Києві та член Ради керівників Pechersk School International – міжнародної школи IB в Україні.

    Малинська є випускницею програми лідерства Aspen Institute Kyiv, має ступінь MBA в галузі бізнесу, бакалавра права, а наразі вона навчається в програмі міжнародних директорів INSEAD. Живе в Києві з чоловіком і двома синами.

    До слова, на виборах до міської ради Нью-Йорка перемогла емігрантка з України Інна Верніков.

    Також українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН.

    Теги: США ООН школа бізнес жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українка очолила дирекцію міжнародної організації жінок-лідерів