Українка очолила дирекцію міжнародної організації жінок-лідерів

Протягом останніх десяти років Малинська була генеральною директоркою середніх і великих українських банків

Рада «Жінок – політичних лідерів» оголосила українку Олену Малинську генеральною директоркою міжнародної організації. Про це повідомляє Linkedin.

Малинська почала свою кар’єру аудитора в міжнародній аудиторській фірмі Arthur Andersen, працюючи в Україні та США. Продовжила кар’єру у фінансових установах і має понад 20-річний досвід роботи на керівних посадах в українських та міжнародних банках, що працюють в Україні.

Протягом останніх десяти років Олена Малинська була генеральною директоркою середніх і великих українських банків і є однією з небагатьох жінок-керівниць банківської галузі України. Останніми роками її часто називають однією зі 100 найвпливовіших жінок України.

Олена Малинська є головою Київського відділення Організації молодих президентів (YPO). Українка – член ревізійної комісії Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» в Києві та член Ради керівників Pechersk School International – міжнародної школи IB в Україні.

Малинська є випускницею програми лідерства Aspen Institute Kyiv, має ступінь MBA в галузі бізнесу, бакалавра права, а наразі вона навчається в програмі міжнародних директорів INSEAD. Живе в Києві з чоловіком і двома синами.

До слова, на виборах до міської ради Нью-Йорка перемогла емігрантка з України Інна Верніков.

Також українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН.