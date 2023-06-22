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ПАРЄ ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ПАРЄ ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану Зеленського
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 80 членів організації 

Сьогодні, 22 червня, Парламентська Асамблея Радє Європи ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«Щойно! 80 – за. У Резолюції «Політичні наслідки агресіі РФ проти України» ПАРЄ повністю підтримує Мирний План президента Зеленського, а також наступні революційні пункти», – йдеться у повідомленні.

Також ПАРЄ підтримала:

  • Продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги, в тому числі шляхом реекспорту власних товарів.
  • Створення стратегічної європейської економічної автономії від російської нафти та газу, як основного інструменту шантажу Європи.
  • Заходи для превенції перепродажу російських корисних копалин до Європи через треті країни.
  • Розширення списку фізичних осіб та юридичних осіб, які підпадають під обмежувальні заходи (санкції) в рф, Білорусії та третіх країнах.
  • Запровадження основних категорій з метою провадження особливого нагляду для уникнення ухилення від санкцій
  • Процес створення гармонізованого механізму для моніторингу дотримання санкцій та відслідковування їх ухилення, в тому числі через перепродаж товарів за допомогою третіх країн
  • Створення публічного Реєстру компаній та осіб, які працюють на користь російських інтересів в тому числі допомагають ухилятися від санкцій
  • Визнання ПВК «Вагнер» та інших воєнізованих формувань, які приймають участь у вторгненні РФ («Отряд Кадирова» та інші) - терористичними угрупуваннями.
  • Визнання режиму РФ, як той що наслідує небезпечну ідеологію рашизму. Рашизм складається з сотень прикладів воєнних злочинів та прямо пропагандує злочин геноциду.
  • Започаткування галузі науки російської колоніальної політики, з метою вивчення минулих політик та практик рф направлених на провадження імперіалістичної політики.
  • Визнання РФ винною у воєнному злочині -злочину екоциду, який стався способом підриву Каховської ГЕС з метою призупинення контрнаступу
  • Створення стратегічної економічний автономії від російських газу та нафти, які використовуються РФ для розширення імперіалістичної геополітичної мети.

Окремо визнає намір РФ підірвати ЗАЕС, створивши загрозу всьому континенту!

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять основних напрямків – основ для миру. Зокрема, вони ґрунтуються на єдності та демократії. 

Читайте також: Формула миру Зеленського. Чи є в України план перемоги?
Теги: Володимир Зеленський президент

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