Українська науковиця вивела формулу чоловічого оргазму. Що нового вдалось дізнатись?

Пізніше науковці хочуть попрацювати і над формулою жіночого оргазму, хоч і визнають, – це набагато складніше

Вчені з британського університету Сассекса розробили математичну формулу, яка демонструє найкращий спосіб досягнення оргазму у чоловіків. Про це пише видання The Independent.

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Цікаво, що очолила дослідження науковиця, доктор математичних наук Юлія Киричко, яка народилась в Україні. Загалом, математики проаналізувала дані за останнє десятиліття, щоб створити цю єдину формулу.

Модель встановлює ідеальне поєднання фізичного збудження та розумової стимуляції для досягнення сексуальної кульмінації. Так, вдалося визначити, що занадто сильна розумова стимуляція на ранній стадії процесу може призвести до відсутності оргазму.

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Також вчені кажуть, що їхня робота, опублікована в журналі Chaos, може бути використана в майбутньому для покращення лікування сексуальних проблем.

«Наші результати проливають світло на соціально табуйовану тему, яка, на нашу думку, може мати корисне застосування для клінічних досліджень. Наприклад, лікування сексуальної дисфункції, а також для покращення сексуального життя. Тепер ми маємо намір математично змоделювати жіночу сексуальну реакцію, яка є фізіологічно і математично складнішою, ніж чоловіча», – зазначила Юлія Киричко.

На думку вчених, ключовий висновок полягає в тому, що занадто сильне психологічне збудження на початку процесу може перешкоджати досягненню кульмінації.