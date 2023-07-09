Польща передала ЗСУ десяток бойових гелікоптерів

Варшава надає Києву військову допомогу, а також підтримує запрошення України в НАТО.

Польща передала Україні десяток бойових гелікоптерів Мі-24 для боротьби з російським окупантом. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки», – повідомляє видання з посиланням на свої джерела.

Зазначимо, що раніше офіційно не повідомлялося про передачу гелікоптерів Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Польща є однієї з тих країн, які найбільше підтримують Україну у війні з Росією. Варшава надає Києву військову допомогу, а також підтримує запрошення України в НАТО.

Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю. На схід країни відправлено 1 тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки.

Нагадаємо, Чехія передасть Силам оборони України бойові гелікоптери й боєприпаси, а також візьме участь у підготовці пілотів на винищувачах F-16. Окрім того, Чехія допоможе Україні із підготовкою пілотів на винищувачах F-16, а також передасть Україні авіасимулятори.