Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща передала ЗСУ десяток бойових гелікоптерів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща передала ЗСУ десяток бойових гелікоптерів
Вертольоти Мі-2 армії Польщі
фото з відкритих джерел

Варшава надає Києву військову допомогу, а також підтримує запрошення України в НАТО.

 

Польща передала Україні десяток бойових гелікоптерів Мі-24 для боротьби з російським окупантом. Про це повідомляє Wall Street Journal.

«Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки», – повідомляє видання з посиланням на свої джерела.

Зазначимо, що раніше офіційно не повідомлялося про передачу гелікоптерів Україні.

Польща є однієї з тих країн, які найбільше підтримують Україну у війні з Росією. Варшава надає Києву військову допомогу, а також підтримує запрошення України в НАТО.

Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю. На схід країни відправлено 1 тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки.

Нагадаємо, Чехія передасть Силам оборони України бойові гелікоптери й боєприпаси, а також візьме участь у підготовці пілотів на винищувачах F-16.  Окрім того, Чехія допоможе Україні із підготовкою пілотів на винищувачах F-16, а також передасть Україні авіасимулятори.

Теги: Польща Чехія боєприпаси Варшава запрошення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У лютому 2022 року Чехія надала візи для захисту близько півмільйона громадян з України
США виділять Чехії понад $8 млн на підтримку біженців з України: як розподілять кошти
21 червня, 03:29
Загальні запаси ядерних боєголовок у світі становлять 12 512
Три країни збільшили кількість розгорнутих ядерних боєголовок
12 червня, 21:59
Польща може дати пенсію українцям, але тільки після тривалого робочого стажу
Чи можуть українці отримати пенсію у Польщі: заступник міністра дав відповідь
14 червня, 14:33
Після підриву Каховської ГЕС відбувається подальший підрив менших водосховищ і дамб
Після Каховської ГЕС окупанти підірвали ще одну дамбу
11 червня, 21:43
Петр Павел заявив, що українська армія має найбільше досвіду, ніж будь-яка армія НАТО
Контрнаступ ЗСУ. Президент Чехії заінтригував заявою
15 червня, 15:08
Російським фурам заборонили проїзд країнами ЄС
Російським фурам закрили шлях до Європи
23 червня, 19:15
Каріньш вважає, що для відбудови України мають бути використані усі заморожені російські активи
Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів
21 червня, 15:20
Прикордонники порадили для перетину кордону обирати пункти пропуску у межах Закарпатської та Чернівецької областей
Прикордонники звернулися до українців, які їдуть до Польщі
3 липня, 13:54
Сполучені Штати Америки справді обговорюють можливість надання Україні касетних боєприпасів
Пентагон прокоментував можливість відправки Україні касетних снарядів
7 липня, 03:20

Політика

Польща передала ЗСУ десяток бойових гелікоптерів
Польща передала ЗСУ десяток бойових гелікоптерів
Байден їде до Британії: обговорить із Сунаком війну в Україні
Байден їде до Британії: обговорить із Сунаком війну в Україні
Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО: названо причину
Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО: названо причину
Байден здійснить європейське турне: деталі
Байден здійснить європейське турне: деталі
Директор ЦРУ дав невтішний прогноз майбутнього Росії
Директор ЦРУ дав невтішний прогноз майбутнього Росії
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
34K
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
19K
«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
17K
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
8135
Росія може повторно спробувати захопити Київ – Міноборони
7257
Розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС

Новини

Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Сьогодні, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Вчора, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Вчора, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
7 липня, 05:38

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту