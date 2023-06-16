Польща затримала літак із охороною президента ПАР: причина

На борту літака перебували небезпечні предмети, ввезення яких не було санкціоновано представниками ПАР

16 червня літак із членами охорони президента ПАР Сіріла Рамафоси затримали у Варшаві. Причиною цього стало недотримання стандартних процедур в'їзду. Про це повідомляє МЗС Польщі, передає Polska Agencja Prasowa.

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У Міністерстві уточнили, що на борту літака перебували небезпечні предмети, ввезення яких не було санкціоновано представниками ПАР. На поточний момент проводяться всі процедури для врегулювання цієї ситуації.

На борту літака перебуває близько ста людей. У Прикордонній службі Польщі заявили, що члени охорони президента ПАР вирішили добровільно залишитися на борту літака.

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«У членів делегації при собі була зброя, але їм не дозволили ввезти її до Польщі. Вони мали право покинути літак, залишивши зброю на борту», – сказала речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії.

Під час візиту президента ПАР Росія вдалася до ракетного обстрілу України. Російська ракетна атака загнала мирну місію ПАР в укриття.

Також сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА.