Євросоюз погодився профінансувати дрони та армію України

Єгор Голівець
Кошти підуть на дрони, зброю та зарплати військовим
фото: Генштаб ЗСУ
Брюссель хоче покривати кредит коштом майбутніх репарацій РФ

Європейський Союз готується затвердити умови надання Україні кредиту на €90 млрд вже у понеділок, 18 травня. Це відкриє шлях до отримання Києвом першого траншу обсягом понад €9 млрд вже у червні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Кошти спрямують на оборону та бюджетні витрати

За даними видання, після завершення внутрішніх процедур ЄС остаточно погодить механізм кредитування одразу після того, як Київ і Брюссель узгодять деталі погашення боргу за рахунок майбутніх репарацій від Росії.

У разі відмови Москви виплачувати компенсації після завершення війни країни ЄС залишають за собою право використати для погашення кредиту заморожені російські активи.

Значну частину коштів планують спрямувати на оборонні потреби України. Зокрема, €5,9 млрд мають піти на закупівлю безпілотників. Ще €3,2 млрд Єврокомісія планує виділити на покриття бюджетних витрат, включаючи виплату зарплат військовослужбовцям.

«Комісія прагне здійснити перший транш якомога швидше, у другому кварталі 2026 року. Він покриє закупівлю безпілотників у України для України», – повідомив Politico європейський чиновник.

Фінансування України після 2026 року

Водночас у ЄС уже обговорюють питання подальшого фінансування України у 2027 році. За інформацією видання, частина країн-членів може не підтримати нові масштабні спільні боргові зобов’язання.

У Єврокомісії наголосили, що від початку повномасштабної війни країни ЄС та європейські фінансові інституції вже надали Україні понад €200 млрд допомоги.

«Члени ЄС та європейські фінансові інститути надали Україні загалом €200,6 млрд. Таким чином, ЄС є найбільшим і найстабільнішим фінансовим партнером України», – зазначив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, 23 квітня Європейська рада вже схвалила надання Україні кредиту на €90 млрд. Погашення планують здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку Росії.

Водночас найближчими тижнями до України прибуде місія Міжнародного валютного фонду для перевірки виконання умов кредитної програми на $8,1 млрд.

За даними Reuters, представники МВФ оцінюватимуть прогрес України у проведенні економічних реформ та розширенні податкової бази перед черговим переглядом програми у червні.  У фонді наголошують, що Україна має збільшувати внутрішні джерела фінансування на тлі значних витрат, спричинених війною.

У МВФ підкреслюють, що виконання умов кредитної програми важливе не лише для отримання фінансування, а й для подальшого просування України до членства в Європейському Союзі.

