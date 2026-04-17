Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки

Російський дрон залетів у Румунію під час атаки на Україну

Румунська ППО зафіксувала ціль біля кордону, а після зникнення сигналу військові почали пошукову операцію

У ніч на 17 квітня один із російських безпілотників під час атаки на Україну порушив повітряний простір Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

За даними відомства, під час чергової російської атаки на цивільні та інфраструктурні об’єкти в Україні, зокрема поблизу кордону, румунські системи протиповітряної оборони зафіксували дві повітряні цілі в прикордонній зоні.

Одна з них увійшла в повітряний простір країни. Радіолокаційний сигнал безпілотника було втрачено за 16 кілометрів на південний схід від села Кілія-Веке в повіті Тулча. За попередніми даними, це сталося над безлюдною місцевістю. У Міністерстві оборони Румунії заявили, що вранці військові розпочнуть пошукову операцію у визначеному районі.

Також у відомстві засудили дії Росії, наголосивши, що такі інциденти ставлять під загрозу регіональну безпеку та є серйозним порушенням міжнародного права.

До слова, з початку повномасштабної війни Росії проти України, з лютого 2022 року, Молдова зафіксувала 54 випадки порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.

Кожен такий інцидент ретельно фіксується і аналізується. «Ми документуємо кожен проліт та кожен уламок. Інформація зберігається та аналізується для оцінки загроз національній безпеці», – повідомили у виданні.

Інциденти відбувалися по всій території країни. Порушення фіксували як у північних регіонах, так і в центральній частині та на півдні, а також на території Придністров’я.

Нагадаємо, що Російська Федерація планує розгорнути на території Білорусі інфраструктуру для запуску та управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво підвищити інтенсивність атак по Україні.