Боррель прокоментував «мирний план» Трампа

Боррель заявив, що наразі ніхто не спромігся запропонувати «магічної формули», аби розв’язати війну в Україні за 24 години

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепп Боррель прокоментував висловлювання експрезидента США Дональда Трампа, що в разі своєї перемоги на виборах 2024 року він завершитить війну Росії проти України за 24 години. Про це Боррель сказав на пресконференції 22 січня за підсумками Ради ЄС із закордонних справ, передає «Європейська правда».

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Порівнявши наміри покласти край російській повномасштабній агресії з «дивом», Боррель зауважив, що наразі ніхто не спромігся запропонувати «магічної формули», аби розв’язати війну в Україні за 24 години.

«Але я чув, що президент Зеленський запропонував Трампу приїхати до Києва й швидко знайти рішення. Тому що люди, які більш за все хочуть миру й прагнуть завершення війни – це, звісно, українці», – додав він.

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«І я, звісно, був би радий, якби Трамп міг запропонувати їм «магічну формулу» для завершення війни за 24 години», – підсумував Боррель.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні ще до повернення в Білий дім. Вибори у США відбудуться на початку листопада 2024 року.

У Кремлі заявили, що не ознайомлені з планами кандидата в президенти США Дональда Трампа «врегулювати» війну в Україні за лічені дні.

До слова, головний конкурент Трампа знявся з виборів у США. ДеСантіс зазначив, що для ньго є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз «хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс».