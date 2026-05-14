Щорічний військовий вишкіл для українців: з’явилися деталі законопроєкту

glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Міноборони (ілюстративне)
Держава гарантує відшкодування роботодавцям за проходження працівниками навчальних зборів

На сайті парламенту з'явився проєкт постанови про національну модель оборони за принципом тотального резерву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

«Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання запровадження національної моделі оборони за принципом тотального резерву, як системи, яка працює не тільки під час війни, а десятиліттями, для формування культури оборони в суспільстві, забезпечення швидкої мобілізації великої кількості досвідчених захисників у разі загрози, зменшення навантаження на окремих військових, створення «самооновлюваної» армії з метою забезпечення обороноздатності нашої країни», – йдеться у пояснювальній записці.

Загальна характеристика і основні положення законопроєкту

  • Держава декларує мету запровадження національної моделі оборони за принципом тотального резерву;
  • базова військова підготовка є обов’язковою для громадян України;
  • громадяни зобов’язані проходити навчальні збори не рідше одного разу на рік, тривалістю не менше одного місяця;
  • держава гарантує відшкодування роботодавцям за проходження працівниками навчальних зборів;
  • у процесі військової підготовки громадян особливий наголос робиться на їх готовності до швидкої мобілізації для захисту держави у разі загрози.

Також на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про справедливе бронювання та участь у обороні і про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

Зокрема, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» вважає, що розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу».

