Топ-генерали Польщі пішли у відставку за кілька днів до виборів: що це означає

Вчора ввечері польський президент вже призначив нове командування

Начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач Оперативного командування польської армії генерал Томаш Пйотровський подали у відставку. Ввечері 10 жовтня президент країни Анджей Дуда призначив нове командування, інформує Rzeczpospolita.

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У публікації відставки назвали «землетрусом на вищих командних посадах польських Збройних сил», і зазначили, що генерали звільнилисьставку через конфлікт із главою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком.

«Блащак звинувачував генерала Томаша Пйотровського в тому, що він не повідомив про інцидент, який стався 16 грудня 2022 року, коли російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Міністр також був незадоволений тим, як генерал провів пошуки тієї ракети», – пише Rzeczpospolita.

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Тоді Блащак запропонував звільнити генерала Пйотровського, але президент Польщі, який приймає кадрові рішення щодо керівництва Збройних сил, не захотів піти на такі жорсткі дії.

У публікації йдеться, що з того часу роль Оперативного командування була маргіналізована – Блащак уникав роботи з оперативним командувачем і спрямовував завдання безпосередньо до Головного командування Збройних сил.

Крім того, в статті говориться, що Оперативне командування також не залучили до формування військової оперативної групи для посилення польсько-білоруського кордону після інформації про те, що вагнерівці перетнули кордон з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі вирішило відправити на кордон 10 тисяч солдатів і це завдання було покладено на Головне командування Збройних сил.

«Тепер Головне командування виконувало операцію з евакуації поляків з Ізраїлю, хоча формально такі завдання мало виконувати Оперативне командування», – зазначили журналісти.

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Rzeczpospolita додає, що на рішення генералів подати заяви про відставку також вплинуло використання армії у виборчій кампанії (парламентські вибори у країні відбудуться 15 жовтня). Йдеться про ролик, в якому Маріуш Блащак оприлюднив документи, що стосуються планів оборонної операції країни.

Повідомляється, що ввечері 10 жовтня польський лідер Анджей Дуда призначив генерала Веслава Кукула начальником Генерального штабу, а оперативні війська очолив Мацей Кліш.

Rzeczpospolita додає, що на рішення генералів подати заяви про відставку також вплинуло використання армії у виборчій кампанії. Йдеться про ролик, в якому Маріуш Блащак оприлюднив документи, що стосуються планів оборонної операції країни.

Відставка топ-генералів напередодні вирішальних для Польщі виборів – це удар по керівній партії «Право і справедливість». Вона проводила виборчу кампанію на основі твердження, що є патріотичною силою, яка захищає країну від зовнішніх ворогів і є єдиною партією, яка може подбати про безпеку Польщі.

«Це символічне рішення. Вони вирішили зробити цей крок напередодні виборів, щоб показати, що не мають довіри до цього політичного класу», – заявив колишній міністр закордонних справ Яцек Чапутович.

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Польська Gazeta Wyborcza пише, що останньою краплею для двох генералів стало рішення Блащака призначити іншого командувача, генерала Вєслава Кукулу, відповідальним за операцію з евакуації польських громадян з Ізраїлю.

Rzeczpospolita зазначила, що обидва генерали виступили проти того, щоб армія була втягнута в урядову передвиборчу кампанію. Ексгенерал Мирослав Ружанський, який зараз балотується, як незалежний кандидат на виборах до Сенату, погодився, що відставки частково пов'язані з політизацією армії урядом.

«Публічний сумнів у компетентності і приниження генералів з боку Блащака і політизація польських збройних сил і використання армії у виборчій кампанії були одними з причин відставок», – заявив Ружанський.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини.