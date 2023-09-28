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Українці невдячні? Кулеба відреагував на меседжі окремих польських ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українці невдячні? Кулеба відреагував на меседжі окремих польських ЗМІ
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба: «Україна дуже щиро й глибоко вдячна польському народу та польському уряду, який підставив від початку російської агресії плече»   

Наративи про невдячність українців, які все активніше розкручують польські ЗМІ та деякі чиновники, не відповідають дійсності. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Я вважаю стратегічно загрозливим не нинішню проблему із зерном – її буде вирішено, – а те, що активно розкручується наратив про начебто невдячність українців. Це відверта неправда. Україна дуже щиро й глибоко вдячна польському народу та польському уряду, який підставив від початку російської агресії плече і відкрив обійми. Ми про це казали 100 разів і ще 100 разів скажемо. Але те, що в голови поляків закладають наратив про невдячність України та українців, насправді може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки», – сказав Кулеба.

За словами міністра, йдеться не лише про наслідки для відносин між народами України та Польщі, а про негативні наслідки «для безпеки українців, поляків та Європи загалом».

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького на розмову після заяв міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача про невдячність українців за допомогу. 

Також польський журналіст, автор численних публікацій, присвячених геополітиці та міжнародним відносинам Марек Будіш впевнений, що відносини між Польщею та Україною можуть ще погіршитись.

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Теги: Польща зерно Україна

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