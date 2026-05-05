Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіянам варто приготуватися. Українські дрони збільшили глибину ударів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росіянам варто приготуватися. Українські дрони збільшили глибину ударів
Дрони України змінили географію війни
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Понад 70% населення РФ опинилися в зоні досяжності безпілотників

Українські далекобійні безпілотники розширили зону ураження вглиб Росії та досягли Уральських гір. У зоні досяжності опинилася чверть території РФ, де проживає понад 70% населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Українські дрони тепер регулярно вражають цілі на відстані понад 1500 кілометрів. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що така дальність ударів уже досягнута.

Читайте також: 👉Дрони над Червоною площею – найдієвіший шлях до миру

«Це робить чверть російської території – де проживає понад 70% населення – доступною для українських безпілотників», – зазначив він.

25 квітня безпілотник вперше з початку повномасштабного вторгнення вдарив по Єкатеринбургу, що розташований приблизно за 1700 км від українського кордону. Раніше це місто вважалося недосяжним для атак.

Із початку квітня місцевий аеропорт п’ять разів тимчасово припиняв роботу через загрозу дронів. Під удари також потрапили інші віддалені регіони. У Челябінській області Україна атакувала авіабазу з літаками Су-57 і Су-34. У Пермській області безпілотники спричинили пожежу та пошкодили установку на нафтопереробному заводі «Лукойл», розташованому приблизно за 1500 км від кордону.

За даними Bloomberg, Україна дедалі точніше завдає ударів по економічній інфраструктурі Росії. Серед цілей: нафтопереробні заводи, підприємства з виробництва добрив і порти, через які здійснюється експорт енергоносіїв. Такі атаки скорочують доходи Кремля та обмежують його можливості отримувати прибутки на тлі зростання цін через конфлікт на Близькому Сході.

Обидві сторони нині щодня обмінюються ударами із застосуванням сотень безпілотників по містах і критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти заявив, що літо 2026 року може стати «вирішальним» для подальшого розвитку війни. Глава держави також припустив, що відсутність техніки може бути компенсована появою українських дронів у повітряному просторі над Москвою.

Читайте також:

Теги: росія дрон ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля
Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня
2 травня, 16:35
Підозрюваний передавав дані про військову підтримку України, вів розвідку в Німеччині та готував можливі диверсії
Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні
29 квiтня, 12:30
Україна зміцнює власні кордони
Україна розбудовує масштабну лінію оборони від Сумщини до Київського моря
28 квiтня, 17:37
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на міжнародні турніри
26 квiтня, 11:42
Кремль намагається зупинити падіння економіки через зниження відсоткових ставок
Кремль намагається зупинити падіння економіки через зниження відсоткових ставок
25 квiтня, 05:32
У перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
19 квiтня, 15:14
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
18 квiтня, 04:29
Павло Коновальчик став першим заступником гендиректора агенції ТАСС
Найбільше державне інформагентство Росії очолив генерал-розвідник
15 квiтня, 21:33
Українські дрони атакували нафтохімзавод у Башкортостані
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по нафтохімзаводу у Башкортостані (відео)
15 квiтня, 18:08

Соціум

Росіянам варто приготуватися. Українські дрони збільшили глибину ударів
Росіянам варто приготуватися. Українські дрони збільшили глибину ударів
Втрати Росії перевищили темпи мобілізації
Втрати Росії перевищили темпи мобілізації
Відомий американський оркестр оголосив ювілейний сезон і запросив скрипаля-путініста
Відомий американський оркестр оголосив ювілейний сезон і запросив скрипаля-путініста
Атака на Чебоксари: у місті чути вибухи, навчальні заклади переходять на «дистанційку» (відео)
Атака на Чебоксари: у місті чути вибухи, навчальні заклади переходять на «дистанційку» (відео)
Удар по заводу у Чебоксарах: уражено виробництво «мізків» для російських ракет
Удар по заводу у Чебоксарах: уражено виробництво «мізків» для російських ракет
Вперше тривога дісталася Сибіру: що відомо про нічну атаку на РФ
Вперше тривога дісталася Сибіру: що відомо про нічну атаку на РФ

Новини

Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua