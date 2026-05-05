Росіянам варто приготуватися. Українські дрони збільшили глибину ударів

Понад 70% населення РФ опинилися в зоні досяжності безпілотників

Українські далекобійні безпілотники розширили зону ураження вглиб Росії та досягли Уральських гір. У зоні досяжності опинилася чверть території РФ, де проживає понад 70% населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Українські дрони тепер регулярно вражають цілі на відстані понад 1500 кілометрів. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що така дальність ударів уже досягнута.

«Це робить чверть російської території – де проживає понад 70% населення – доступною для українських безпілотників», – зазначив він.

25 квітня безпілотник вперше з початку повномасштабного вторгнення вдарив по Єкатеринбургу, що розташований приблизно за 1700 км від українського кордону. Раніше це місто вважалося недосяжним для атак.

Із початку квітня місцевий аеропорт п’ять разів тимчасово припиняв роботу через загрозу дронів. Під удари також потрапили інші віддалені регіони. У Челябінській області Україна атакувала авіабазу з літаками Су-57 і Су-34. У Пермській області безпілотники спричинили пожежу та пошкодили установку на нафтопереробному заводі «Лукойл», розташованому приблизно за 1500 км від кордону.

За даними Bloomberg, Україна дедалі точніше завдає ударів по економічній інфраструктурі Росії. Серед цілей: нафтопереробні заводи, підприємства з виробництва добрив і порти, через які здійснюється експорт енергоносіїв. Такі атаки скорочують доходи Кремля та обмежують його можливості отримувати прибутки на тлі зростання цін через конфлікт на Близькому Сході.

Обидві сторони нині щодня обмінюються ударами із застосуванням сотень безпілотників по містах і критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти заявив, що літо 2026 року може стати «вирішальним» для подальшого розвитку війни. Глава держави також припустив, що відсутність техніки може бути компенсована появою українських дронів у повітряному просторі над Москвою.