Москва оприлюднила звіт про рекордне падіння ціни на російську нафту

Середня вартість російської нафти впала до мінімуму з травня 2020 року

Середня вартість нафти російського походження Urals в грудні 2025 року опустилася до $39,18 за барель. Порівняно з листопадом ($44,87) вона подешевшала на 13%, а порівняно з початком року ($67,66 у січні) – на 41%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Згідно з даними Міністерства економічного розвитку РФ, через санкції США проти російських компаній «Роснєфть» і «Лукойл» знижки на Urals досягли рекордних від початку великої війни на території України розмірів: до $28 за барель до Brent у портах Балтійського моря і до $26 – у Чорному, згідно зі статистикою Argus.

Середня вартість російської нафти впала до мінімуму з травня 2020 року ($31,03), коли у світі вирувала пандемія коронавірусу, а глобальний нафтовий ринок пережив безпрецедентний обвал. Наразі ціна нафти тримається майже на майже $20 нижче за рівень, закладений до російського бюджету на 2026 рік ($59 за барель).

Згідно з підрахунками Reuters, у січні-листопаді минулого року федеральна скарбниця РФ втратила кожен п'ятий рубль нафтогазових доходів, а у грудні їхній спад прискорився до 49% у річному вираженні.

Нагадаємо, в кінці минулого року ціни на російську нафту почали стрімко падати, а також зменшився її експорт. Така тенденція продовжилася й на початку 2026 року.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість забезпечити своїй країні домінування в нафтовій промисловості Венесуели, що допоможе знизити нафтові ціни до бажаного рівня в $50 за барель.

До слова, Сили оборони уразили три бурових установки корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря. Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера. Ці об'єкти залучені у забезпеченні російської окупаційної армії.